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Huawei P40 и P40 Pro: спецификации и цены за день до выпуска

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MobilZone / Гаджеты
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Huawei представит флагманы P40 26 марта, но знаменитый инсайдер Roland Quandt уже опубликовал подробное изложение того, что ожидать с точки зрения характеристик и цены.

В Европе и Huawei P40, и P40 Pro будут использовать чипсет Kirin 990 5G и будут иметь возможность подключения 5G. Однако, некоторые регионы получат версии LTE. Информация Quandt охватывает модели P40 и P40 Pro, по слухам Premium-версия не упоминается.

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro будет стоить 1000 евро и будет иметь больший 6,58-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1200 x 2640 пикселей. Двойное отверстие в верхнем левом углу будет вмещать 32-мегапиксельную селфи-камеру, датчик глубины и 3D-изображение - датчик для безопасной разблокировки по лицу.



Huawei P40 Pro будет доступен в белом, черном, золотом и серебристом цветах

Задняя камера будет иметь два модуля с датчиками RYYB. Первая - это 50-мегапиксельная камера UltraVision с диафрагмой f/1,9 и OIS, которая будет в основном использоваться для фотографий. Есть система определения фазы Octa, а также биннинг пикселей. Функция на основе AI будет захватывать изображения за 1,7 секунды и автоматически выберет «золотую хватку».

Другой датчик RYYB будет иметь разрешение 40MP и будет использоваться в основном для видео. P40 Pro сможет записывать видео 4K с помощью задней и передней камер. Задняя камера может увеличить ISO до 51,200.

Тогда есть функция увеличения SuperSensing, предлагающая до 50-кратного гибридного увеличения. Это будет использовать все камеры, но в основном будет основано на телеобъективе 12MP. На задней панели также есть специальный макро-датчик и датчик глубины.
Huawei P40 Pro: настройка задней камеры • селфи камера

Huawei P40 Pro будет весить 203 г и будет иметь небольшой аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой 40 Вт SuperCharge. Телефон будет защищен от пыли и влаги (IP68).

Huawei P40

Huawei P40 будет меньше и легче, чем P40 Pro. Он будет иметь 6,1 "OLED-дисплей с разрешением 1080p + (частота обновления составляет 60 Гц). Селфи-камера пропустит 3D-сенсор.
Huawei P40: задняя камера • селфи камера

Задняя установка камеры будет сохранять 50-мегапиксельную камеру UltraVision, но телеобъектив будет использовать 8-мегапиксельный датчик (оба модуля будут иметь OIS). Также, будет сверхширокий датчик с 16-мегапиксельным сенсором.

Ожидается, что емкость аккумулятора составит 3800 мАч, и он будет поддерживать только 22,5 Вт быстрой зарядки (аналогично P30 в прошлом году). Нет защиты от пыли и воды и дополнительного охлаждения (чипсет Pro отводит тепло в систему SuperCool на основе графена).



Huawei P40 будет белого, золотого, серебряного и черного цветов

Huawei P40 будет иметь только одну конфигурацию памяти - 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. У P40 Pro будет опция на 256 ГБ.

Quandt сообщает, что они будут использовать новый стандарт карт памяти - NanoMemory-2. Пока неясно, будут ли поддерживаться старые карты или в чем преимущество нового стандарта.

Оба телефона будут выпущены с Android 10 и будут полагаться на AppGallery от Huawei для загрузки приложений и игр (и , конечно, других магазинов приложений).
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