Рекламный ролик Redmi K30 Pro раскрывает некоторые возможности смартфона

Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom, наконец, официальные, и настало время для быстрого рекламного клипа, чтобы подвести итоги своих ключевые точек продаж. Тема здесь - скорость и производительность камеры, которые подчеркиваются чипсетом Snapdragon 865 и настройками четырех камер, которые установлены в новых флагманах Redmi.Мы также хорошо знакомы с дизайном стекла и алюминия телефона в его яркой синей цветовой гамме. Видео завершено с помощью моторизированной всплывающей селфи-камеры и остальных цветов K30 Pro, включая серый, фиолетовый и белый.