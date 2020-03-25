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Samsung Galaxy A31 официально анонсирован: характеристики и цены

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung Galaxy A31 официально анонсирован в среднебюджетном сегменте. По сравнению со своим двоюродным братом M31, он более стройный благодаря более высокому соотношению сторон на 6,4-дюймовом экране Super AMOLED. Кроме того, в телефоне есть сканер отпечатков пальцев на дисплее вместо установленного сзади.

Экран имеет разрешение 1080p + и U-образный вырез на его верхнем крае для размещения 20-мегапиксельной камеры для селфи. Соотношение сторон 20: 9 делает телефон серии A на 2 мм уже, чем M31, он также немного тоньше и легче.
Четырехугольная камера сзади выглядит и функционирует аналогично телефону М-серии. Он состоит из 48-мегапиксельного основного датчика (диафрагма f / 2,0, пиксели 0,8 мкм), 8-мегапиксельной камеры с ультра-широким углом обзора (123 °), 5-мегапиксельной макросъемки и 5-мегапиксельного датчика глубины.

Samsung не дал много подробностей о чипсете, но просочившиеся тесты указывают на чипсет MediaTek Helio P65. Он имеет два ядра процессора Cortex-A75, которые являются более новыми и более мощными, чем четыре ядра A73 внутри Galaxy M31. Несмотря на это, битва производительности между этими двумя будет близка.

В любом случае, телефон поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ в стандартной комплектации с возможностью выбора 6/128 ГБ для тех, кто хочет большего. Слот для карт памяти microSD можно использовать для добавления до 512 ГБ хранения.
Samsung Galaxy A31 в черном цвете Prism Crush, синем цвете Prism Crush, красном цвете Prism Crush и белом цвете Prism Crush

Samsung Galaxy A31 питается от батареи емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 15 Вт через порт USB-C.

Телефон будет доступен в цветах Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Red, Prism Crush White (лицевая панель и корпус камеры всегда черные). Информация о наличии и цене будет объявлена в ближайшее время.

Быстрое сравнение между Galaxy A31 и M31. Телефон серии M имеет 64-мегапиксельную основную камеру (больший сенсор с диафрагмой f/1,8), 32-мегапиксельную селфи-камеру, батарею емкостью 6000 мАч, а также базовая конфигурация памяти составляет 6/64 ГБ. Итак, мы действительно хотим увидеть эту информацию о ценах (M31 составлял 15 000 рупий / 205 долл. США на момент запуска ).
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