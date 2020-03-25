Samsung Galaxy A31 официально анонсирован: характеристики и цены

Samsung Galaxy A31 официально анонсирован в среднебюджетном сегменте. По сравнению со своим двоюродным братом M31, он более стройный благодаря более высокому соотношению сторон на 6,4-дюймовом экране Super AMOLED. Кроме того, в телефоне есть сканер отпечатков пальцев на дисплее вместо установленного сзади.
Экран имеет разрешение 1080p + и U-образный вырез на его верхнем крае для размещения 20-мегапиксельной камеры для селфи. Соотношение сторон 20: 9 делает телефон серии A на 2 мм уже, чем M31, он также немного тоньше и легче.
Четырехугольная камера сзади выглядит и функционирует аналогично телефону М-серии. Он состоит из 48-мегапиксельного основного датчика (диафрагма f / 2,0, пиксели 0,8 мкм), 8-мегапиксельной камеры с ультра-широким углом обзора (123 °), 5-мегапиксельной макросъемки и 5-мегапиксельного датчика глубины.
Samsung не дал много подробностей о чипсете, но просочившиеся тесты указывают на чипсет MediaTek Helio P65. Он имеет два ядра процессора Cortex-A75, которые являются более новыми и более мощными, чем четыре ядра A73 внутри Galaxy M31. Несмотря на это, битва производительности между этими двумя будет близка.
В любом случае, телефон поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ в стандартной комплектации с возможностью выбора 6/128 ГБ для тех, кто хочет большего. Слот для карт памяти microSD можно использовать для добавления до 512 ГБ хранения.
Samsung Galaxy A31 питается от батареи емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 15 Вт через порт USB-C.
Телефон будет доступен в цветах Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Red, Prism Crush White (лицевая панель и корпус камеры всегда черные). Информация о наличии и цене будет объявлена в ближайшее время.
Быстрое сравнение между Galaxy A31 и M31. Телефон серии M имеет 64-мегапиксельную основную камеру (больший сенсор с диафрагмой f/1,8), 32-мегапиксельную селфи-камеру, батарею емкостью 6000 мАч, а также базовая конфигурация памяти составляет 6/64 ГБ. Итак, мы действительно хотим увидеть эту информацию о ценах (M31 составлял 15 000 рупий / 205 долл. США на момент запуска ).
Экран имеет разрешение 1080p + и U-образный вырез на его верхнем крае для размещения 20-мегапиксельной камеры для селфи. Соотношение сторон 20: 9 делает телефон серии A на 2 мм уже, чем M31, он также немного тоньше и легче.
Четырехугольная камера сзади выглядит и функционирует аналогично телефону М-серии. Он состоит из 48-мегапиксельного основного датчика (диафрагма f / 2,0, пиксели 0,8 мкм), 8-мегапиксельной камеры с ультра-широким углом обзора (123 °), 5-мегапиксельной макросъемки и 5-мегапиксельного датчика глубины.
Samsung не дал много подробностей о чипсете, но просочившиеся тесты указывают на чипсет MediaTek Helio P65. Он имеет два ядра процессора Cortex-A75, которые являются более новыми и более мощными, чем четыре ядра A73 внутри Galaxy M31. Несмотря на это, битва производительности между этими двумя будет близка.
В любом случае, телефон поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ в стандартной комплектации с возможностью выбора 6/128 ГБ для тех, кто хочет большего. Слот для карт памяти microSD можно использовать для добавления до 512 ГБ хранения.
Samsung Galaxy A31 в черном цвете Prism Crush, синем цвете Prism Crush, красном цвете Prism Crush и белом цвете Prism Crush
Samsung Galaxy A31 питается от батареи емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 15 Вт через порт USB-C.
Телефон будет доступен в цветах Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Red, Prism Crush White (лицевая панель и корпус камеры всегда черные). Информация о наличии и цене будет объявлена в ближайшее время.
Быстрое сравнение между Galaxy A31 и M31. Телефон серии M имеет 64-мегапиксельную основную камеру (больший сенсор с диафрагмой f/1,8), 32-мегапиксельную селфи-камеру, батарею емкостью 6000 мАч, а также базовая конфигурация памяти составляет 6/64 ГБ. Итак, мы действительно хотим увидеть эту информацию о ценах (M31 составлял 15 000 рупий / 205 долл. США на момент запуска ).