Kirin 820 на Honor 30S превосходит Snapdragon 765G в AnTuTu

Смартфон Honor 30S прошёл через AnTuTu перед открытием 30 марта.Мы уже знаем, что Honor 30S будет упаковывать 5G Kirin 820 SoC, и теперь база данных тестов показывает, что смартфон будет иметь 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и экран FullHD +. Смартфон будет работать под управлением Android 10 «из коробки», который, скорее всего, будет иметь EMUI 10 на поверх.AnTuTu показывает, что Kirin 820 включает в себя восемь процессорных ядер - четыре больших Cortex-A76 и четыре энергосберегающих Cortex-A56. Он включает в себя графический процессор Mali-G57 для обработки игр и редактирования видео.Кроме того, AnTuTu дает нам представление о производительности Kirin 820, предоставляя диаграмму, в которой сравнивается SoC с чипсетами Kirin 810, Kirin 980 и Snapdragon 765G.Kirin 820 приближается к Kirin 980 в тестах процессора, но немного уступает в производительности GPU. Тем не менее, он превосходит Kirin 810 и Snapdragon 765G по производительности как CPU, так и GPU. Вы можете проверить таблицу ниже для подробного сравнения между четырьмя чипсетами.