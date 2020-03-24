Смартфоны компании vivo вошли в топ-5 самых востребованных устройств на мировом рынке

Аналитическая компания Counterpoint Technology Market Research опубликовала статистику продаж смартфонов на мировом рынке за 4 квартал 2019 года. Согласно результатам исследования, смартфоны компании vivo вошли в ТОП-5 самых востребованных. В четвертом квартале 2019 года компания отгрузила 32 млн. единиц по сравнению с 27 млн. в аналогичном периоде прошлого года, показав рост на 18% в годовом исчислении.По данным исследования мировые поставки смартфонов в 4 квартале 2019 года достигли 401 млн единиц. В четвертом квартале доля смартфонов vivo на глобальном рынке составила 8%, что позволило бренду занять место в ТОП-5 компаний мирового рейтинга.Как следует из отчета Counterpoint, большая часть продаж бренда приходится на страны Азии, но компания продолжает активно расширять свое присутствие за пределами азиатского рынка и уже завоевывает популярность в странах других регионов.Бренд vivo появился на украинском рынке во второй половине 2019 года. В Украине представлены смартфоны vivoтрех продуктовых линеек – бюджетной Y, средней V и флагманской NEX. Они находятся в ценовом диапазоне от 3 до 20 тысяч гривен.