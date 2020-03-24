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Redmi K30 Pro официально анонсирован: характеристики и цены

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MobilZone / Гаджеты
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Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom официально анонсированы, после нескольких недель тизеров и спекуляций. Они несут радикально другой дизайн по сравнению с K30 и K30 5G со всплывающей селфи-камерой и четырьмя задними модулями, расположенными по кругу. Как и ожидалось, они также поставляются с флагманским чипсетом Snapdragon 865, в комплекте с модемом X55 для подключения 5G и большими батареями на 4700 мАч. На самом деле, две версии K30 Pro идентичны, за исключением одной из камер на задней панели.

6,67-дюймовый дисплей FHD + AMOLED поставляется без каких-либо вырезов, поскольку он возвращает моторизованное всплывающее решение для 20-мегапиксельной селфи-камеры. Панель оснащена встроенным сканером отпечатков пальцев и соотношением сторон 20: 9, но частота ее обновления составляет 60 Гц.

На задней панели Redmi K30 Pro имеет 64-мегапиксельную основную камеру Sony IMX686 с оптической стабилизацией изображения (OIS), сверхширокую 13-мегапиксельную камеру, макро-датчик 5 мегапикселей и помощник глубины на 2 мегапикселя.

Те, кто хочет телеобъектив, должны будут перейти на версию K30 Pro Zoom, которая меняет 5-мегапиксельную макрокамеру на 8-мегапиксельную телекамеру с OIS, способным к 3-кратному оптическому и до 30-кратному гибридному зуму. Оба варианта K30 Pro способны записывать 8K видео.
Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom версия детали камеры

Snapdragon 865 SoC может быть в паре с 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ, а скорость хранения UFS3.1 - 128 ГБ или 256 ГБ.

Обе версии Redmi K30 Pro поставляются с батареями емкостью 4700 мАч и быстрой зарядкой 33 Вт. Другие заметные дополнения включают улучшенный тактильный вибрационный двигатель, подключение Wi-Fi 6, NFC, ИК-порт и разъем для наушников.
Redmi K30 Pro будет доступен в сером, фиолетовом, белом и синем цветах. Базовая версия начинается с 2999 юаней (425 долларов) за конфигурацию 6/128 ГБ, также имеется модель на 8/128 ГБ за 3399 юаней (480 долларов) и версия 8/256 ГБ за 3699 юаней (520 долларов).

База K30 Pro Zoom стоит 3 799 юаней (535 долларов), а модель 8/256 ГБ - за 3 999 юаней (565 долларов).

Оба варианта K30 Pro уже готовы к предварительному заказу в Китае, официальные продажи начнутся 4 апреля. Информации о международной доступности пока нет.
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