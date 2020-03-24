Apple снова позволяет купить неограниченное количество iPhone

В настоящее время компания изменила свою позицию в отношении того, сколько смартфонов вам разрешено покупать за один раз.
На прошлой неделе выяснилось, что Apple навязывает лимит покупок только двух единиц одновременно. Похоже, что это было действительно только в выходные дни, так как лимит теперь ушел. Вы можете еще раз заказать столько айфонов, сколько пожелаете.
Ну, технически это не так - предел все же есть, просто 999 единиц.
Тем не менее, для некоторых моделей iPad и MacBook действуют низкие ограничения на количество приобретаемых товаров. Apple закрыла все свои физические магазины за пределами материкового Китая, Тайваня, Гонконга и Макао после пандемии COVID-19.
На прошлой неделе выяснилось, что Apple навязывает лимит покупок только двух единиц одновременно. Похоже, что это было действительно только в выходные дни, так как лимит теперь ушел. Вы можете еще раз заказать столько айфонов, сколько пожелаете.
Ну, технически это не так - предел все же есть, просто 999 единиц.
Тем не менее, для некоторых моделей iPad и MacBook действуют низкие ограничения на количество приобретаемых товаров. Apple закрыла все свои физические магазины за пределами материкового Китая, Тайваня, Гонконга и Макао после пандемии COVID-19.