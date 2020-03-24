EMUI 10 теперь установлен на 100 миллионов устройств по всему миру

Huawei выпустила EMUI 10 в сентябре 2019 года, и с тех пор он обновил большинство своих флагманских, средних и даже смартфонов начального уровня.
22 января компания объявила, что 50 миллионов устройств по всему миру перешли на новый пользовательский интерфейс, и теперь, спустя два месяца, их число удвоилось до 100 000 000.
EMUI 10 основан на Android 10 и предлагает новый интерфейс, переработанные приложения и общесистемный Dark Mode.
Другие интересные особенности EMUI 10 - новейшая графическая карта Turbo, улучшенные параметры безопасности и общие исправления ошибок производительности.
Телефоны, у которых уже есть службы Google из коробки, сохраняют их с переключением на EMUI 10.
Другие недавние выпуски, такие как семейство Mate 30 или Honor 9X Pro, поставляются с мобильными службами Huawei, которые мы детально изучили совсем недавно.
22 января компания объявила, что 50 миллионов устройств по всему миру перешли на новый пользовательский интерфейс, и теперь, спустя два месяца, их число удвоилось до 100 000 000.
EMUI 10 основан на Android 10 и предлагает новый интерфейс, переработанные приложения и общесистемный Dark Mode.
Другие интересные особенности EMUI 10 - новейшая графическая карта Turbo, улучшенные параметры безопасности и общие исправления ошибок производительности.
Телефоны, у которых уже есть службы Google из коробки, сохраняют их с переключением на EMUI 10.
Другие недавние выпуски, такие как семейство Mate 30 или Honor 9X Pro, поставляются с мобильными службами Huawei, которые мы детально изучили совсем недавно.