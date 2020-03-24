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Стала известна официальная дата анонса Honor Play 9A

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MobilZone / Гаджеты
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Линейка Honor 30 появится через шесть дней, и теперь мы слышим, что Honor Play 9A также присоединится к вечеринке. Официальный тизер был размещен на странице Honor Weibo с указанием даты запуска 30 марта, а также предположением, что у него будет огромный аккумулятор.
Honor Play 9A - официальный тизер

Honor Play 9A утёк благодаря своим официальным рендерам, и телефон, как сообщалось, будет оснащен чипсетом Helio P35, 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ памяти. Ходят слухи, что батарея емкостью 5000 мАч, и, глядя на то, как Honor рекламирует телефон с «долгим сроком службы» и «супер выносливостью», слух может оказаться правдой.

Интересно, что у предшественника Honor Play 8A был такой же чипсет. Выпуск телефона с устаревшим SoC, вероятно, снизит цену, но не сделает чудес в отделе производительности. Мы ожидаем, что телефон будет в ультра-доступном ценовом диапазоне, поэтому не более $ 120 или CNY899.
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