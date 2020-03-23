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Redmi Note 9S официально анонсирован: подробности

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MobilZone / Гаджеты
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Redmi Note 9 Pro уже провёл свою первую продажу в Индии (которая закончилась в считанные минуты), в настоящее время международной версии телефона была запущена - в Redmi Note 9S.

В настоящее время он доступен для предварительного заказа на Gearbest за 210 долларов за модель 4/64 ГБ, за 6/128 ГБ - 250 долларов США. Вы можете зарезервировать место с депозитом в 10 долларов США, поставки планируется начать в период с 31 марта по 2 апреля, и интернет-магазин готов отправить телефон по всему миру (или он может начать отправку через 16 дней, в настоящее время существует противоречивая информация).
Gearbest предлагает бонус за расширение депозита, что означает, что депозит в размере 10 долларов принесет вам 40 долларов экономии (то есть, окончательная цена составит 170 или 210 долларов, в зависимости от конфигурации памяти).

Вы найдете Redmi Note 9S в синем, черном и белом цветах на Gearbest.com.

Обратите внимание, что AliExpress является официальным партнером Xiaomi, который будет продавать телефоны по всему миру. Он будет продаваться по 250–280 долларов за версии 4 / 64ГБ и 6/128 ГБ, соответственно, начиная с 7 апреля. Однако, в течение двухдневной флэш-продажи (для фестиваля «Фанат Mi») цены упадут до 200 и 240 долларов (только 7 и 8 апреля). Также, будет выпущено 2020 экземпляров MFF 2020 Limited Edition (с логотипом MFF на обороте).

Redmi Note 9S будет доступен на AliExpress • Двухдневная акция • MFF 2020 Limited Edition
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