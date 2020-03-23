В сети появились изображения дизайна Vivo S6 5G

Vivo S6 5G промо изображения

Еще несколько промо-изображений S6 5G

Ожидается, что vivo S6 5G появится 31 марта, и мы уже знали, что в телефоне будет две селфи-камеры. Сегодня компания представила дизайн телефона в официальных и промо-изображениях вместе со своим представителем бренда Турбо Лю (также известным, как Лю Хаоран), 22-летним китайским актером.Из рендеров мы видим четыре датчика - три из них выровнены вертикально, четвертый - справа от круговой установки. Vivo показал, что у главного модуля будет датчик 48MP, и это почти все, что мы знаем по спецификациям.Установка выглядит аналогично другим телефонам Vivo - она похожа на смесь между кругом NEX 3 и ромбом vivo S1 Pro. Мы также можем видеть двухцветную светодиодную вспышку под кругом.На левой стороне трех вертикальных камер написано «48 Мп» с некоторыми другими материалами, связанными с камерой, и благодаря официальному списку на JD.com, мы можем видеть, как минимум, два цвета - розовый-сине-белый градиент и темный Сине-белый градиент.Регистрация на предзаказ vivo S6 5G открыта. Ожидается, что телефон появится для предварительного заказа в день его запуска, но фактическая доставка еще не подтверждена.