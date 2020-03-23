В сети появились образцы с камер Huawei P40 Pro Premium

Образцы камер Huawei P40 Pro Premium

Huawei представит свою линейку P40 через три дня, и мы ожидаем три телефона с впечатляющей производительностью камеры. Сегодня популярнаяWeibo Tipster дала нам представление о том, чего ожидать, опубликовав шесть образцов камер со смартфона Huawei P40, не уточняя, P40 это, P40 Pro или P40 Premium Edition.Изображения все в дневное время, и мы можем видеть потрясающие детали и цвета.Инсайдер сказал, что последняя фотография собаки была сделана с 10-кратным зумом, обрезана и затем снова загружена, что означает, что мы, вероятно, смотрим на образцы P40 Pro Premium. На изображении мы ясно видим отдельные волоски на шее собаки, что может сделать горстка телефонов.Есть также одно изображение с гистограммой и некоторыми подробностями об изображении. Основная камера будет снимать 12MP в формате 4: 3 и будет иметь 27-миллиметровый объектив, равный 35-миллиметровому профессиональному объективу. Мы ожидаем увидеть два телеобъектива в Huawei P40 Pro Premium в форме огромного прямоугольника, занимающего половину верхней части телефона - так же, как Galaxy S20 Ultra.