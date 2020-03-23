Цены на Redmi K30 Pro утекли за день до объявления

Redmi x Keith Haring - плакат для совместной работы

Завтра будет объявлен долгожданный Redmi K30 Pro, и одним из немногих оставшихся вопросительных знаков стал ценник. Новая утечка оглашает цены на эту линейку смартфонов.Обычный вариант 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ будет стоить 3 699 юаней (520 долларов), а версия с зумом K30 Pro с 8/128 ГБ - 3 999 юаней (560 долларов). До сих пор не совсем ясно, чем будут отличаться "непро" вариант от «зум-версии», но, как мы уже получили подтверждение, стандартный K30 Pro будет оснащен телеобъективом с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым увеличением.Официальная страница Redmi на Weibo также объявила о сотрудничестве с фондом покойного американского художника Кита Харинга. Пока еще нет подробностей, будет ли это телефон ограниченной серии или просто совместные аксессуары. Мы обязательно обновим вас всеми последними подробностями после большого события Redmi завтра.