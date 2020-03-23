Samsung Galaxy A71 5G появляется на TENAA

Samsung Galaxy A71 5G TENAA страница

Это не первый раз, когда мы слышим о Galaxy A71 5G. Он уже появился в сертификационном центре 3C и GeekBench. Естественно, раскрытие деталей в пути.Теперь необъявленное устройство (SM-A7160) также занесено в список TENAA вместе с довольно полными спецификациями. В соответствии с предыдущей информацией, A71 5G будет иметь довольно большую батарею емкостью 4 370 мАч, способную заряжаться до 25 Вт (11 В, 2,25 А). Вероятно, он займет большую часть пространства внутри корпуса телефона размером 162,6 х 75,5 х 8,1 мм и 185 грамм.К сожалению, это примерно столько, сколько мы знаем о внешности телефона. Никаких официальных данных о диагонали дисплея и деталях, таких как дизайн и расположение селфи-камеры. В это время также не появлялись изображения или фотографии Galaxy A71 5G.Возвращаясь к внутренним деталям телефона, мы получили довольно полную картину. Тот, который включает в себя собственный чипсет Exynos 980 от Samsung, в комплекте с модемом Shannon 5G. В качестве дополнительного примечания, в отличие от Exynos 990 и Snapdragon 865, это интегрированное модемное решение 5G, которое мы рассматриваем в Exynos 980. Также, на листе технических характеристик - 8 ГБ ОЗУ и расширяемое хранилище. Пока нет ни слова о вариантах мощности.В отделе камеры Samsung Galaxy A71 5G будет иметь 64-мегапиксельную основную камеру, вероятно, сопровождаемую 12-мегапиксельной сверхширокой, 5-мегапиксельной макросъемкой и 5-мегапиксельным модулем, измеряющим глубину. На передней панели - 32-мегапиксельная селфи-камера. К другим интересным мелочам от TENAA относятся порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, Bluetooth 5.0, Wi-Fi AC и Android 10 с Samsung One UI 2.0 или, возможно, более новой версией 2.1.