Таинственный Оppо всплывает на TENAA с почти полными спецификациями

Некий Oppo PDAM10 в настоящее время присутствует на веб-сайте китайского сертификационного органа, с большим количеством спецификаций. К сожалению, пока нет подходящего для рынка имени или фотографий. Mystery Oppo оснащен 5,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 x 1080 и разрешением 20: 9, помещенным в корпус размером 162,0 x 75,5 x 8,9 мм и весом 188 граммов. По-видимому, 4880 мАч поддерживает свет и способствует увеличению веса.
Переработка чисел осуществляется неизвестным восьмиъядерным чипсетом с заявленной частотой 2 ГГц, а также 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Последний расширяется с помощью карты microSD. С точки зрения подключения, TENAA перечисляет довольно общий Wi-Fi AC, Bluetooth и GPS. Линейка Dual 4G VoLTE информирует нас о функциональности двух SIM-карт.
В отделе камер тоже немного неопределенно: соответствующая запись содержит только 12 Мп, плюс 8 Мп, плюс 2 Мп и еще 2 Мп. Делая обоснованное предположение, 8MP, вероятно, является сверхшироким, тогда, как два других модуля могут быть макрокамерой и датчик глубины. Но это всего лишь теория.
Единственная другая особенность, которую TENAA предлагает на PDAM10, - это то, что он работает под управлением Android 10 с ColorOS сверху. Там нет сюрпризов. И, наконец, одним из вариантов цвета будет темно-зеленый. Если бы нам пришлось продолжить здесь обоснованное предположение, мы бы сказали, что PDAM10, вероятно, будет частью серии устройств Oppo A. Его характеристики очень похожи на Oppo A31.
Переработка чисел осуществляется неизвестным восьмиъядерным чипсетом с заявленной частотой 2 ГГц, а также 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Последний расширяется с помощью карты microSD. С точки зрения подключения, TENAA перечисляет довольно общий Wi-Fi AC, Bluetooth и GPS. Линейка Dual 4G VoLTE информирует нас о функциональности двух SIM-карт.
В отделе камер тоже немного неопределенно: соответствующая запись содержит только 12 Мп, плюс 8 Мп, плюс 2 Мп и еще 2 Мп. Делая обоснованное предположение, 8MP, вероятно, является сверхшироким, тогда, как два других модуля могут быть макрокамерой и датчик глубины. Но это всего лишь теория.
Единственная другая особенность, которую TENAA предлагает на PDAM10, - это то, что он работает под управлением Android 10 с ColorOS сверху. Там нет сюрпризов. И, наконец, одним из вариантов цвета будет темно-зеленый. Если бы нам пришлось продолжить здесь обоснованное предположение, мы бы сказали, что PDAM10, вероятно, будет частью серии устройств Oppo A. Его характеристики очень похожи на Oppo A31.