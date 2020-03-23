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» » Таинственный Оppо всплывает на TENAA с почти полными спецификациями
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Таинственный Оppо всплывает на TENAA с почти полными спецификациями

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MobilZone / Гаджеты
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Некий Oppo PDAM10 в настоящее время присутствует на веб-сайте китайского сертификационного органа, с большим количеством спецификаций. К сожалению, пока нет подходящего для рынка имени или фотографий. Mystery Oppo оснащен 5,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 x 1080 и разрешением 20: 9, помещенным в корпус размером 162,0 x 75,5 x 8,9 мм и весом 188 граммов. По-видимому, 4880 мАч поддерживает свет и способствует увеличению веса.
Листинг TENAA

Переработка чисел осуществляется неизвестным восьмиъядерным чипсетом с заявленной частотой 2 ГГц, а также 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Последний расширяется с помощью карты microSD. С точки зрения подключения, TENAA перечисляет довольно общий Wi-Fi AC, Bluetooth и GPS. Линейка Dual 4G VoLTE информирует нас о функциональности двух SIM-карт.

В отделе камер тоже немного неопределенно: соответствующая запись содержит только 12 Мп, плюс 8 Мп, плюс 2 Мп и еще 2 Мп. Делая обоснованное предположение, 8MP, вероятно, является сверхшироким, тогда, как два других модуля могут быть макрокамерой и датчик глубины. Но это всего лишь теория.
Листинг TENAA

Единственная другая особенность, которую TENAA предлагает на PDAM10, - это то, что он работает под управлением Android 10 с ColorOS сверху. Там нет сюрпризов. И, наконец, одним из вариантов цвета будет темно-зеленый. Если бы нам пришлось продолжить здесь обоснованное предположение, мы бы сказали, что PDAM10, вероятно, будет частью серии устройств Oppo A. Его характеристики очень похожи на Oppo A31.
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