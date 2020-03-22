Примерная дата выхода MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi

Релиз финальной стабильной версии прошивки MIUI 11 случится только в октябре 2019 года, то есть в следующем месяце, а сейчас пока что ведется открытое бета-тестирование данной операционной системы. Тем не менее, не стоит думать, что компания Xiaomi до сих пор тратит все ресурсы на именно эту платформу, потому что это далеко не так. В настоящее время уже ведется работа над прошивкой MIUI 12, а ее выход случится в 2020 году, хотя это наверное итак всем очевидно. На радость пользователей, уже сейчас есть некоторые сведения о том, чем сможет порадовать новейшее программное обеспечение, а выйдет такое не только для смартфонов Xiaomi, но и для таковых от трех других брендов, в список которых входят Redmi, Black Shark и конечно же Pocophone.Как наверняка заметили многие пользователи, с каждым годом новшеств в Android все меньше и меньше, а связано это с тем, что уже все возможные функции и возможности в операционную внедрены, то есть она умеет буквально все. Прошивку MIUI 12 постигнет точно такая же участь, поэтому ждать от нее чего-то революционного не стоит. Основная ставка в ней окажется сделана на расширенные возможности кастомизации без использования сторонних приложений. Так, в частности, пользователям предоставят много новых функций и настроек для изменения дизайна и интерфейса, а последний так и вовсе упростят в очередной раз, чтобы разобраться в данной операционной системе оказалось максимально легко и просто.Само собой, что не обойдется в данной операционной системе и без нового искусственного интеллекта, который будет улучшать снимки, повышать скорость запуска приложений и выполнять массу других действий. Также пользователей смартфонов Xiaomi ждет прирост в скорости работы за счет улучшенных алгоритмов сохранения энергии, а общая стабильность и скорость работы ощутимо возрастет. Не обойдут стороной и систему защиты, которая окажется усилена настолько, насколько позволяет это сделать Android. Конечно, будут в прошивке MIUI 12 и другие новшества, но о таких пока что ничего неизвестно, да и далеко не факт, что разработчики сами определились с такими.До нового программного обеспечения, которое в случае с новейшими мобильными устройствами бренда будет основано на Android 11, обновятся все модели смартфонов компании, выпущенные на рынок за последние три года, то есть с конца 2017 года включительно, а вот остальные под вопросом. Апдейт гарантированно выйдет для всех модификаций Mi 9, Mi 9T, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 8, Redmi 8A, Mi Mix 2, Mi Mix 3, Mi Mix , Alpha, Mi 9 Pro, Redmi Note 7, Redmi 7, Redmi 7A, а также для множества других моделей, в том числе бюджетного уровня. Иными словами, без MIUI 12 почти никого не оставят.Что касается сроков анонса новой прошивки, то представить ее публично должны в сентябре 2020 года, скорее всего в конце месяца. Выйдет новая операционная система для мобильных устройств китайской корпорации в финальном стабильном виде в октябре-ноябре следующего года, то есть спустя несколько недель после полноценной презентации.