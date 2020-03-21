В сети появилось видео разборки Redmi K30 Pro

Смартфон Redmi K30 Pro попадает мельницу слухов уже два месяца. Xiaomi определенно делает все возможное, чтобы подогревать интерес потенциальных покупателей, время от времени сбрасывая в сеть информацию об устройстве. В последней такой утечке директор по продуктам Redmi, Ванг Тенг Томас, (Wang Teng Thomas) теперь предлагает действительно подробный обзор впечатляющего внутреннего дизайна K30 Pro в качестве видео-разборки.

Видео интригует нас по нескольким причинам. Как вы, наверное, уже слышали, Redmi K30 Pro будет комплектоваться высокопроизводительным чипсетом Snapdragon 865, в комплекте с настройкой 5G и всеми большими и сложными антеннами, которые идут вместе с ним. Также на внутренней стороне находится батарея емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Также - в общей сложности четыре модуля основной камеры, два из которых, 64MP IMX686, в комплекте с OIS. На передней панели - безупречный OLED-дисплей, который стал возможен благодаря включению моторизованной селфи-камеры в стиле перископа.