В феврале продажи смартфонов снизились из-за COVID-19

В феврале 2020 года произошло крупнейшее падение в истории мирового рынка смартфонов. Спрос и предложение на смартфоны резко упали в Китае, упали по всей Азии и замедлились в остальном мире… »- Нил Уэстон, исполнительный директор Strategy Analytics

Исследовательская фирмаопубликовала отчет о количестве поставок смартфонов за февраль 2020 года, что свидетельствует о резком сокращении общего количества проданных смартфонов по сравнению с февралём 2019 года.В феврале мировые поставки достигли 61,8 млн единиц, что на 38% меньше, чем в предыдущем году. В феврале 2019 года для сравнения было отправлено 99,2 миллиона единиц. Большая часть производства смартфонов происходит в Китае, а с появлением вируса COVID-19 производство в Китае в январе остановилось, что привело к нарушению цепочек поставок во многих отраслях промышленности по всему миру, не ограничиваясь бытовой электроникой. Кроме того, люди не могли и не хотели делать покупки в физических магазинах, в то время, как глобальные экономические эффекты приводят к меньшим расходам потребителей на предметы первой необходимости и предметы снабжения.«Угрозы коронавируса распространились в Европу, Северную Америку и другие страны, и сотни миллионов состоятельных потребителей заблокированы, не могут или не хотят делать покупки для новых устройств», - объясняет Йивен Ву, старший аналитик Strategy Analytics. «Индустрия смартфонов должна будет работать усерднее, чем когда-либо, чтобы поднять продажи в ближайшие недели, такие, как онлайн-продажи флэш-памяти или щедрые скидки на комплектацию горячими продуктами, такими, как умные часы»Вопрос в том, хватит ли этого, чтобы догнать продажи смартфонов? На момент написания статьи число людей, инфицированных COVID-19, все еще растет. Масштабы экономического воздействия, вызванного вспышкой COVID-19, оставили многих без работы или со сниженным доходом. При меньшем располагаемом доходе люди, скорее всего, в обозримом будущем откажутся от модернизации своих телефонов.