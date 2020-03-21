ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:30
Xiaomi обошла Huawei и стала третьим по величине производителем смартфонов в феврале
18:30
В сети появилось видео разборки Redmi K30 Pro
16:23
В феврале продажи смартфонов снизились из-за COVID-19
14:00
Бывший дизайнер Essential Phone демонстрирует неизданные концепции PH-2 и PH-3
12:00
В сети появилась ещё одна утечка дизайна Huawei P40 и P40 Pro
10:00
Huawei запускает новое крутое приложение AppSearch
08:00
Google выпускает приложение Camera Go
20:00
Apple ставит лимит на покупку iPhone
18:00
Всплыла информация об Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2
16:14
Сервіс від Huawei під час карантину: послуга «від дверей до дверей» і продовжена гарантія
16:00
Xiaomi отказывается от работы над собственными чипсетами
14:00
Новые изображения показывают переднюю часть Huawei P40 и P40 Pro
12:00
HMD официально анонсирует Nokia 5.3 и Nokia 1.3
10:00
HMD представляет официально Nokia 8.3 5G
08:00
Nokia 5310 официально дебютирует
20:00
Samsung Galaxy A41 анонсирован официально: характеристики смартфона
18:53
Huawei представляет новый смартфон P40 lite — еще больше развлечений и качественных фото
18:00
Поставки Apple нормализуются по мере восстановления производства в Китае
16:00
Apple выпустит iOS 13.4 и iPadOS 13.4
14:00
Apple удваивает хранилище на новом Mac mini
12:00
Apple представляет новые чехлы для iPhone 11 trio и iPad
10:00
Apple представила обновлённые MacBook Air
08:00
Apple представляет новые модели iPad Pro
06:30
В прошивке MIUI 11 исправили давно известный баг
05:00
Как сделать звук громче на Xiaomi Redmi Note7
21:00
Xiaomi Mi 9 Lite получает обновление до Android 10
19:00
Появились новые подробности о будущем Redmi K30 Pro
17:41
Подробный обзор Xiaomi Mi 10 Pro — лучшего в истории флагмана компании
15:01
OnePlus раскрывает свой новый логотип
14:00
Только iPhone 12 Pro и Pro Max получат камеры ToF
12:00
Apple представит версию iPhone 9 с 5,5-дюймовым экраном
10:00
Sony представит подробности о PlayStation 5
08:00
Microsoft детализирует аппаратное обеспечение Xbox Series X
 Больше новостей
» » В феврале продажи смартфонов снизились из-за COVID-19
-

В феврале продажи смартфонов снизились из-за COVID-19

Поделиться:
MobilZone / Бизнес / Гаджеты
349
Исследовательская фирма Strategy Analytics опубликовала отчет о количестве поставок смартфонов за февраль 2020 года, что свидетельствует о резком сокращении общего количества проданных смартфонов по сравнению с февралём 2019 года.

В феврале мировые поставки достигли 61,8 млн единиц, что на 38% меньше, чем в предыдущем году. В феврале 2019 года для сравнения было отправлено 99,2 миллиона единиц.
Большая часть производства смартфонов происходит в Китае, а с появлением вируса COVID-19 производство в Китае в январе остановилось, что привело к нарушению цепочек поставок во многих отраслях промышленности по всему миру, не ограничиваясь бытовой электроникой. Кроме того, люди не могли и не хотели делать покупки в физических магазинах, в то время, как глобальные экономические эффекты приводят к меньшим расходам потребителей на предметы первой необходимости и предметы снабжения.

В феврале 2020 года произошло крупнейшее падение в истории мирового рынка смартфонов. Спрос и предложение на смартфоны резко упали в Китае, упали по всей Азии и замедлились в остальном мире… »- Нил Уэстон, исполнительный директор Strategy Analytics

«Угрозы коронавируса распространились в Европу, Северную Америку и другие страны, и сотни миллионов состоятельных потребителей заблокированы, не могут или не хотят делать покупки для новых устройств», - объясняет Йивен Ву, старший аналитик Strategy Analytics. «Индустрия смартфонов должна будет работать усерднее, чем когда-либо, чтобы поднять продажи в ближайшие недели, такие, как онлайн-продажи флэш-памяти или щедрые скидки на комплектацию горячими продуктами, такими, как умные часы»

Вопрос в том, хватит ли этого, чтобы догнать продажи смартфонов? На момент написания статьи число людей, инфицированных COVID-19, все еще растет. Масштабы экономического воздействия, вызванного вспышкой COVID-19, оставили многих без работы или со сниженным доходом. При меньшем располагаемом доходе люди, скорее всего, в обозримом будущем откажутся от модернизации своих телефонов.
Prostotech google play Prostotech google play