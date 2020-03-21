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Бывший дизайнер Essential Phone демонстрирует неизданные концепции PH-2 и PH-3

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MobilZone / Гаджеты
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В то время, как Essential вышла из гонки смартфонов в начале этого года, имея только один телефон, бывший дизайнер Кевин Хоффман (Kevin Hoffman) представил набор концепций для планируемой Essential PH-2, которая была близка к запуску, и PH-3, который все еще находился на ранней стадии разработки. этап в сообщении в блоге (в настоящее время заблокирован).
По своему дизайну PH-2 должен был быть очень похож на Essential PH-1 с экраном с каплевидным вырезом, плоской задней крышкой с двумя камерами и сканером отпечатков пальцев вместе с фирменными разъемами Pogo-Pin для модульных аксессуаров. Боковые и верхние части, однако, выглядят изогнутыми вместо плоского дизайна на первом смартфоне компании, а все кнопки расположены на правой стороне. Задняя стеклянная панель также должна была иметь матовую поверхность, в отличие от глянцевой на PH-1.
Основной прототип PH-2

Нижняя часть PH-2 должна была вмещать две решетки динамиков, а телефон должен был обеспечивать защиту от пыли и влаги IP68. По словам Хоффмана, Essential PH-2 был близок к запуску до того, как компания решила закрыть производство после второго раунда испытаний прототипа.
Основные рендеры PH-2

Essential PH-3, с другой стороны, был только в зачаточном состоянии, так как работа над проектом началась в начале 2020 года. Essential планировала выпустить устройство с агрессивным ценником и набором из трех камер. Кроме того, PH-3 должен был иметь OLED-дисплей с более тонким подбородком и полностью алюминиевым корпусом.
Основные рендеры PH-3
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