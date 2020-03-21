ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

14:00
Бывший дизайнер Essential Phone демонстрирует неизданные концепции PH-2 и PH-3
12:00
В сети появилась ещё одна утечка дизайна Huawei P40 и P40 Pro
10:00
Huawei запускает новое крутое приложение AppSearch
08:00
Google выпускает приложение Camera Go
20:00
Apple ставит лимит на покупку iPhone
18:00
Всплыла информация об Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2
16:14
Сервіс від Huawei під час карантину: послуга «від дверей до дверей» і продовжена гарантія
16:00
Xiaomi отказывается от работы над собственными чипсетами
14:00
Новые изображения показывают переднюю часть Huawei P40 и P40 Pro
12:00
HMD официально анонсирует Nokia 5.3 и Nokia 1.3
10:00
HMD представляет официально Nokia 8.3 5G
08:00
Nokia 5310 официально дебютирует
20:00
Samsung Galaxy A41 анонсирован официально: характеристики смартфона
18:53
Huawei представляет новый смартфон P40 lite — еще больше развлечений и качественных фото
18:00
Поставки Apple нормализуются по мере восстановления производства в Китае
16:00
Apple выпустит iOS 13.4 и iPadOS 13.4
14:00
Apple удваивает хранилище на новом Mac mini
12:00
Apple представляет новые чехлы для iPhone 11 trio и iPad
10:00
Apple представила обновлённые MacBook Air
08:00
Apple представляет новые модели iPad Pro
06:30
В прошивке MIUI 11 исправили давно известный баг
05:00
Как сделать звук громче на Xiaomi Redmi Note7
21:00
Xiaomi Mi 9 Lite получает обновление до Android 10
19:00
Появились новые подробности о будущем Redmi K30 Pro
17:41
Подробный обзор Xiaomi Mi 10 Pro — лучшего в истории флагмана компании
15:01
OnePlus раскрывает свой новый логотип
14:00
Только iPhone 12 Pro и Pro Max получат камеры ToF
12:00
Apple представит версию iPhone 9 с 5,5-дюймовым экраном
10:00
Sony представит подробности о PlayStation 5
08:00
Microsoft детализирует аппаратное обеспечение Xbox Series X
19:52
Samsung выпустит исправление прошивки для всех ранних проблем Galaxy S20
18:00
Первые продажи Redmi Note 9 Pro закончились в считанные минуты
16:00
Realme 6i официально анонсирован: характеристики и цены
 Больше новостей
» » В сети появилась ещё одна утечка дизайна Huawei P40 и P40 Pro
-

В сети появилась ещё одна утечка дизайна Huawei P40 и P40 Pro

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
295
Huawei готова представить свои новейшие смартфоны миру 26 марта, и с приближением этой даты все больше и больше утечек начинают появляться. Вчера мы увидели P40 и P40 Pro на полных фронтальных снимках, а сегодня прославленный инсайдер Эван Бласс (он же @evleaks) показал пресс-рендеры, которые показывают два цветовых варианта для этих телефонов и их задние части.

У нас есть чёрная и серебряная версии, и P40 Pro снова выделяется своим чрезмерно изогнутым дисплеем (похоже, что даже верхний и нижний края изогнуты). Он также имеет дополнительную камеру на задней панели по сравнению с непрофессиональной моделью.
Huawei P40 в черном и серебристом

Другая утечка, якобы происходящая из Кореи, говорит нам о безумной настройке камеры на P40 Premium. Это будет третий член флагманского семейства ( P40 Lite уже официально, но играет в области среднего класса). Пока неясно, будет ли он называться P40 Premium или P40 Pro Premium или P40 Pro Premium Edition.
Huawei P40 Pro в черном и серебристом

У P40 Premium будет не одна, а два телеобъектива. Модуль перископа с диафрагмой f / 4.0 и эквивалентным объективом 240 мм обеспечит 10-кратный оптический зум (с неизвестным разрешением), в то время, как эквивалент 8 мегапикселей f / 2,0 80 мм будет иметь 3-кратный оптический зум из датчика 1/4".

Основной датчик имеет тип 52 MP 1 / 1.28 "с диафрагмой f / 1.8, PDAF и OIS и возможным выходным сигналом 13 MP (если это четырехдиапазонный блок Байера). Есть также сверхширокая камера 40 MP f / 1.8 с 1 / 1,54" датчик и КПК. На переднем сиденье в отверстии слева вы получите 32-мегапиксельную f / 2.0 1 / 2.8" селфи-датчик, которой помогает 3D-камера ToF для получения данных о глубине и более безопасной разблокировки по лицу. Еще один такой датчик будет включен сзади, чтобы помочь со снимками в портретном режиме.

Другие ожидаемые характеристики P40 Premium включают 6,7-дюймовый сенсорный OLED-дисплей 1440x3160 с частотой обновления 120 Гц, набор микросхем Kirin 990 5G, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти (расширяемой с помощью стандарта карт памяти Huawei). Он будет работать под управлением Android 10 без услуг Google с EMUI 10.1 поверх. Ожидается, что P40 и P40 Pro будут поставляться с «только» 8 ГБ оперативной памяти и дополнить 256 ГБ встроенной памяти.
Prostotech google play Prostotech google play