В сети появилась ещё одна утечка дизайна Huawei P40 и P40 Pro

Huawei P40 в черном и серебристом

Huawei P40 Pro в черном и серебристом

Huawei готова представить свои новейшие смартфоны миру 26 марта, и с приближением этой даты все больше и больше утечек начинают появляться. Вчера мы увидели P40 и P40 Pro на полных фронтальных снимках, а сегодня прославленный инсайдер Эван Бласс (он же) показал пресс-которые показывают двадля этих телефонов и их задние части.У нас есть чёрная и серебряная версии, и P40 Pro снова выделяется своим чрезмерно изогнутым дисплеем (похоже, что даже верхний и нижний края изогнуты). Он также имеет дополнительную камеру на задней панели по сравнению с непрофессиональной моделью.Другая утечка, якобы происходящая из Кореи, говорит нам о безумной настройке камеры на P40 Premium. Это будет третий член флагманского семейства ( P40 Lite уже официально, но играет в области среднего класса). Пока неясно, будет ли он называться P40 Premium или P40 Pro Premium или P40 Pro Premium Edition.У P40 Premium будет не одна, а два телеобъектива. Модуль перископа с диафрагмой f / 4.0 и эквивалентным объективом 240 мм обеспечит 10-кратный оптический зум (с неизвестным разрешением), в то время, как эквивалент 8 мегапикселей f / 2,0 80 мм будет иметь 3-кратный оптический зум из датчика 1/4".Основной датчик имеет тип 52 MP 1 / 1.28 "с диафрагмой f / 1.8, PDAF и OIS и возможным выходным сигналом 13 MP (если это четырехдиапазонный блок Байера). Есть также сверхширокая камера 40 MP f / 1.8 с 1 / 1,54" датчик и КПК. На переднем сиденье в отверстии слева вы получите 32-мегапиксельную f / 2.0 1 / 2.8" селфи-датчик, которой помогает 3D-камера ToF для получения данных о глубине и более безопасной разблокировки по лицу. Еще один такой датчик будет включен сзади, чтобы помочь со снимками в портретном режиме.Другие ожидаемые характеристики P40 Premium включают 6,7-дюймовый сенсорный OLED-дисплей 1440x3160 с частотой обновления 120 Гц, набор микросхем Kirin 990 5G, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти (расширяемой с помощью стандарта карт памяти Huawei). Он будет работать под управлением Android 10 без услуг Google с EMUI 10.1 поверх. Ожидается, что P40 и P40 Pro будут поставляться с «только» 8 ГБ оперативной памяти и дополнить 256 ГБ встроенной памяти.