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Сервіс від Huawei під час карантину: послуга «від дверей до дверей» і продовжена гарантія

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MobilZone
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Київ, 20 березня 2020 р. — Huawei надає користувачам додаткові послуги — безкоштовну доставку «від дверей до дверей» у разі потреби ремонту техніки та подовжену гарантію на пристрої Huawei. У час глобального поширення коронавірусу COVID-19 компанія прагне забезпечити клієнтам безтурботний користувацький досвід та ефективніше обслуговування.


Безкоштовна доставка «від дверей до дверей»

Усі користувачі пристроїв Huawei, на які поширюється гарантія, можуть замовити послугу доставки «від дверей до дверей» у разі потреби ремонту. Кур’єри заберуть техніку і доставлять її до сервісного центру компанії та назад безкоштовно. Після обслуговування всі пристрої почистять та продезінфікують відповідно до професійних вимог, щоб гарантувати їхню стерильність. Послуга діє для всіх гаджетів компанії: смартфонів, ноутбуків, планшетів, розумних годинників, модемів і маршрутизаторів.


Скористатися послугою можна за допомогою:


Подовжена гарантія

Також Huawei подовжує гарантію для всіх своїх пристроїв, зокрема ПК, смартфонів, планшетів, носимих пристроїв, аудіотехніки та маршрутизаторів, термін обслуговування яких закінчується у період з 15 березня до 15 червня 2020 року. Гарантія буде подовжена до 15 червня 2020 року. Перевірити термін гарантії можна в додатку «Підтримка» на смартфоні Huawei. Для цього потрібно зайти в розділ Швидкі послуги ->Переваги. Або відвідати офіційний вебсайт Huawei.


Окрім того, у період з 15 березня до 15 червня 2020 року Huawei надає послугу безкоштовної дезінфекції пристроїв у сервісних центрах компанії за адресами: Київ, вул. Русанівська набережна, 8; Львів, вул. Коперника, 30.

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