Apple ставит лимит на покупку iPhone

2 единицы ограничения на странице Apple, США

В условиях пандемии коронавируса Apple ввела новое правило для тех, кто заинтересован в покупке iPhone. Покупателям теперь разрешено покупать только два айфона одновременно, и это первый раз, когда производитель пошел на эти меры с момента выпуска первого iPhone в 2007 году.Этот предел уже действует в США, Европе и на нескольких рынках Азии, включая Китай, Гонконг, Тайвань и Сингапур. Apple по-прежнему закрывает свои розничные магазины за пределами Китая. Кроме того, компания все еще пытается вернуться к нормальному производственному циклу после принудительного закрытия заводов своих ключевых партнеров.Ранее в этом месяце Apple сообщила своим сотрудникам о нехватке запасных частей для iPhone из-за сбоев в цепочке поставок. Кроме того, производитель iPhone стремится диверсифицировать поставки ультраширокоугольных объективов, поскольку у его партнеров возникают проблемы с соблюдением сроков производства. Тем не менее, есть и хорошие новости, так как мы недавно узнали, что Apple постепенно возвращается к своим обычным производственным мощностям iPhone с улучшенными сроками поставки.