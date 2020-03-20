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Apple ставит лимит на покупку iPhone

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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В условиях пандемии коронавируса Apple ввела новое правило для тех, кто заинтересован в покупке iPhone. Покупателям теперь разрешено покупать только два айфона одновременно, и это первый раз, когда производитель пошел на эти меры с момента выпуска первого iPhone в 2007 году.
2 единицы ограничения на странице Apple, США

Этот предел уже действует в США, Европе и на нескольких рынках Азии, включая Китай, Гонконг, Тайвань и Сингапур. Apple по-прежнему закрывает свои розничные магазины за пределами Китая. Кроме того, компания все еще пытается вернуться к нормальному производственному циклу после принудительного закрытия заводов своих ключевых партнеров.

Ранее в этом месяце Apple сообщила своим сотрудникам о нехватке запасных частей для iPhone из-за сбоев в цепочке поставок. Кроме того, производитель iPhone стремится диверсифицировать поставки ультраширокоугольных объективов, поскольку у его партнеров возникают проблемы с соблюдением сроков производства. Тем не менее, есть и хорошие новости, так как мы недавно узнали, что Apple постепенно возвращается к своим обычным производственным мощностям iPhone с улучшенными сроками поставки.
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