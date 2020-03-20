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Всплыла информация об Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung опубликовала код ядра для телефонов Galaxy S20 на базе Exynos, который позволил команде разработчиков XDA увидеть подробности. Они нашли подсказки о Galaxy Note20, Galaxy Fold 2 и телефоне, относящемся к Z Flip.

Galaxy Note20, как сообщается, проходит под кодовым названием «Canvas», что означает, что C2 является моделью Note. Будут ли C0 и C1? Пока не ясно. Но обратите внимание на ссылку на Kona.

Это название чипсета Snapdragon 865, который постоянно появляется в тестах. Если в этом году будет чип 865+ от Qualcomm, Samsung не будет его использовать (он также не использовал 855+ в серии Note10).
Однако, эта конкретная версия намечена для США, поэтому пока рано говорить о том, какой чипсет будет использоваться на европейских моделях.

Тогда есть WIN2, иначе Winner 2, преемник Galaxy Fold. Этот будет со Snapdragon 865, в том числе в Европе (опять же, как в прошлом году).
Наконец, проект Zodiac, похоже, связан с Galaxy Z Flip. Поскольку он использует тот же чип Snapdragon 855, что и оригинал, скорее всего, это просто версия для китайских операторов.
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