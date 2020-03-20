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Новые изображения показывают переднюю часть Huawei P40 и P40 Pro

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MobilZone / Гаджеты
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Множество загадок, окружающих будущую семью P40, в последнее время разгадываются. С приближением запланированной даты анонса на 26 марта мы начали получать более четкую картину предстоящего трио - P40, P40 Pro и P40 Premium. Имейте в виду, это не считая уже анонсированных P40 lite и P40 lite E, а также предполагаемых версий Porsche Design и Red Flag.

До сих пор мы в основном смотрели на заднюю часть линейки P40, но теперь уважаемый инсайдер, Evan Blass, подарил нам пару фотографий P40 и P40 Pro. Судя по всему, первый придерживается плоского или, возможно, слегка изогнутого дисплея.

С другой стороны, P40 Pro следует за такими устройствами, как Mate 30 и его пышным дисплеем. Однако, этот угол действительно не позволяет нам увидеть, пойдет ли Huawei снова на столь же агрессивный поворот.
Huawei P40 Pro • Huawei P40

Кроме того, на самом деле не так уж много выводов из изображений. Мы видим немного больший вырез для пары селфи-камер на P40 Pro, поэтому мы можем рассмотреть более крупные модули. И мы можем ясно видеть индикацию решения для считывания отпечатков пальцев на дисплее Pro. 
Изображение прессы серии Huawei P40, источник: @evleaks

Кратко суммируя некоторые другие характеристики, которые мы ожидаем увидеть в линейке Huawei P40, у нас есть новый 50-мегапиксельный RYYB-датчик с улучшенным зумом и, возможно, большей площадью поверхности. Кроме того, наряду с чипсетом Kirin 990 5G в меню есть и OLED-панели с частотой обновления 120 Гц. Мы будем держать вас в курсе событий.
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