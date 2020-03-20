Новые изображения показывают переднюю часть Huawei P40 и P40 Pro

Huawei P40 Pro • Huawei P40

Изображение прессы серии Huawei P40, источник: @evleaks

Множество загадок, окружающих будущую семью P40, в последнее время разгадываются. С приближением запланированной даты анонса на 26 марта мы начали получать более четкую картину предстоящего трио - P40, P40 Pro и P40 Premium. Имейте в виду, это не считая уже анонсированных P40 lite и P40 lite E, а также предполагаемых версий Porsche Design и Red Flag.До сих пор мы в основном смотрели на заднюю часть линейки P40, но теперь уважаемый инсайдер, Evan Blass, подарил нам пару фотографий P40 и P40 Pro. Судя по всему, первый придерживается плоского или, возможно, слегка изогнутого дисплея.С другой стороны, P40 Pro следует за такими устройствами, как Mate 30 и его пышным дисплеем. Однако, этот угол действительно не позволяет нам увидеть, пойдет ли Huawei снова на столь же агрессивный поворот.Кроме того, на самом деле не так уж много выводов из изображений. Мы видим немного больший вырез для пары селфи-камер на P40 Pro, поэтому мы можем рассмотреть более крупные модули. И мы можем ясно видеть индикацию решения для считывания отпечатков пальцев на дисплее Pro.Кратко суммируя некоторые другие характеристики, которые мы ожидаем увидеть в линейке Huawei P40, у нас есть новый 50-мегапиксельный RYYB-датчик с улучшенным зумом и, возможно, большей площадью поверхности. Кроме того, наряду с чипсетом Kirin 990 5G в меню есть и OLED-панели с частотой обновления 120 Гц. Мы будем держать вас в курсе событий.