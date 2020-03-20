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HMD представляет официально Nokia 8.3 5G

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MobilZone / Гаджеты
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HMD выиграл игру, которая не совсем оправдала себя с 9 PureView, но теперь он хочет вернуться к форме с формулой, которую он хорошо знает - познакомиться с новой Nokia 8.3 5G. Позиционируется в сегменте «флагманских убийц» и претендует на славу: большой дисплей, четырехкамерная камера с сертификацией ZEISS и непревзойденная поддержка 5G.

HMD говорит, что Nokia 8.3 5G - это защита будущего - она поддерживает больше диапазонов 5G, чем даже самый дорогой флагман, что сделает его совместимым со всеми существующими и будущими сетями 5G по всему миру.

Телефон построен на 6,81-дюймовом разрешении FullHD +. Это панель HDR с поддержкой адаптивного дисплея, которая регулирует контрастность в зависимости от того, сколько света вокруг вас. Внутри отверстия в верхнем левом углу находится 24-мегапиксельная фронтальная камера с оптикой ZEISS.
Четырехместная камера ZEISS на задней панели имеет основной датчик на 64 МП и сверхширокий модуль на 12 МП, предназначенный для записи видео и работы при слабом освещении. В режиме binning его пиксели достигают размера 2,8 мкм, и он также получает кинематографический эффект ZEISS, который дает вам больше контроля над захватом видео. Режим OZO audio и action cam дополняет арсенал видеокамеры.
Два других модуля менее интересны - датчик глубины и выделенная макро-камера.

Внутри находится чипсет Snapdragon 765G с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и встроенным модемом 5G. Он работает под управлением Android 10 и является частью программы Android One, поэтому вам гарантировано 2 года обновлений и 3 года ежемесячных обновлений безопасности. Объем хранилища составляет 64 ГБ или 128 ГБ, и в любом случае вы получаете слот microSD для дальнейшего расширения.
Телефон питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч, который можно заряжать со скоростью до 18 Вт.

Nokia 8.3 5G будет доступна в одной цветовой опции Polar night, вдохновленной северным сиянием. Он будет доступен летом, начиная с 599 евро.
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