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Nokia 5310 официально дебютирует

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MobilZone / Гаджеты
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У HMD есть желание вернуть некоторые классические телефоны Nokia, и последним, кто получил эту возможность, является Nokia 5310 XpressMusic. Его реинкарнация 2020 года - это особенный телефон Series 30+, который имеет те же самые покрасочные работы - черный / красный и белый / красный и поставляется с боковыми клавишами для управления музыкальным проигрывателем.
Вы получаете VGA-камеру сзади и 2,4-дюймовый QVGA-экран спереди с буквенно-цифровой клавиатурой под ней. Таким образом, в то время, как диагональ на 0,3 дюйма больше, чем у Nokia 5310 XpressMusic старой версии, разрешение точно такое же.
Новый Nokia 5310 имеет 16 МБ встроенной памяти, но у вас также есть слот для карты microSD, поэтому вы можете расширить его до 32 ГБ. Хорошая вещь также, так как ее ключевыми пунктами продажи (в дополнение к здоровой ностальгии) являются MP3-плеер и фронтальные стереодинамики. Вы также получите 3,5-мм аудиоразъем и Bluetooth 3.9, чтобы вы могли подключить наушники по своему выбору. Приемник FM-радио также на борту.
Nokia 5310

Аккумулятор емкостью 1200 мАч служит источником питания для Nokia 5310 2020 года, и, несмотря на скромные внутренние характеристики, он должен проработать некоторое время без подзарядки. Официально указанные цифры - это 7,5 часов в режиме разговора и от 22 дней (в режиме одной SIM-карты) до 30 дней (две SIM-карты) в режиме ожидания.
Nokia 5310 в черно-белом

Важным моментом является то, что Nokia 5310 является двухдиапазонным телефоном 2G, поэтому он не будет работать в странах, где сети 2G уже отключены или в тех, которые используют диапазоны 850 и 1900.

Nokia 5310 выйдет в марте и будет стоить € 39.
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