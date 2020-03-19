Huawei представляет новый смартфон P40 lite — еще больше развлечений и качественных фото





Киев, 19 марта 2020 г. — Подразделение Huawei Consumer Business Group (CBG) в Украине представляет новый смартфон Huawei P40 lite. Он сочетает стильный дизайн, инновационную систему Quad-камер, аккумулятор большой емкости и высокопроизводительный процессор Kirin 810 для улучшенного пользовательского опыта. Huawei P40 lite среднего ценового сегмента предназначен для молодых пользователей, которые любят гейминг, создавать фото- и видеоконтент и делиться им в соцсетях. Компания подготовила для потребителей специальное предложение: с начала продаж 25 марта и до 12 апреля включительно смартфон Huawei P40 lite будет доступен в украинском ритейле по цене 6 999 грн.

Снимайте больше благодаря системе Quad-камер с поддержкой ИИ

48-мегапиксельная основная камера поддерживает новейшую технологию многокадровой компоновки от Huawei. Она позволяет делать качественные и яркие фотографии, сочетая различные последовательно снятые кадры. 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера обеспечивает поле обзора 120° и прекрасно подходит для съемки пейзажей, архитектуры и групповых фотографий. Макрокамера обеспечивает универсальность съемки. Она может фокусироваться на объектах, расположенных на расстоянии 4 см. Среди других особенностей системы — камера для съемки фотографий с эффектом боке и поддержкой ИИ. Она воспроизводит естественную небольшую глубину резкости, чтобы снимать высококачественные портреты профессионального уровня.

Система Quad-камер нового Huawei P40 lite поддерживает режим Super Night Mode для съемки качественных ночных фотографий без штатива. Также Huawei P40 lite поддерживает ИИ-видеоредактор для интеллектуальной обработки видео. Пользователи могут добавить фоновую музыку или обрезать кадры, чтобы создать соответствующий контент для соцсетей.

Кроме того, смартфон оснащен SoC с встроенным процессором обработки изображения (ISP) четвертого поколения от Huawei, а также ПО для минимизации шумов и коррекции переэкспонирования.

Безлимитные развлечения нового уровня

Технология производства чипов для смартфонов напрямую влияет на производительность и энергопотребление устройства. Kirin 810 разработан на базе ведущего 7-нм техпроцесса. По сравнению с 8-нм чипами Kirin 810 имеет на 50% более высокую плотность транзисторов и обеспечивает на 20% меньшее энергопотребление, лучшую производительность и энергоэффективность.

Вместе с ИИ-планированием на системном уровне восьмиядерный центральный и графический Mali-G52 MP6 процессоры обеспечивают мощные вычислительные возможности и обработку графических элементов. Смартфон также поддерживает технологию GPU Turbo от Huawei, сокращающую задержку и обеспечивающую возможности для отличного гейминга — увеличение частоты кадров и уменьшение потребления энергии. Huawei P40 lite — это новые возможности геймплея.

Поддержка 6 ГБ оперативной памяти обеспечивает высокую производительность центрального и графического процессоров. Это гарантирует непрерывную работу устройства при запуске приложений, видеообработке и во время интенсивного гейминга.

Huawei P40 lite всегда готов к работе. Он оснащен аккумулятором емкостью 4 200 мА*ч и поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки Huawei SuperCharge 40 Вт, сертифицированную T?V Rheinland. Благодаря ей смартфон заряжается до 70% всего за 30 минут.

Стильный дизайн и поддержка режима Super Night Selfie для съемки качественных селфи ночью

Huawei P40 lite оснащен инновационным дисплеем Huawei Punch FullView без вырезов. Фронтальная камера размещена в верхнем левом углу дисплея. 6,4-дюймовый дисплей Huawei Punch FullView поддерживает разрешение Full HD+ и расширенную цветовую гамму. Соотношение экрана к корпусу составляет 90,6%, что обеспечивает эффект погружения в контент.

Фронтальная камера Huawei P40 lite поддерживает режим Super Night Selfie 2.0 для съемки ярких селфи в различных условиях освещения. Благодаря улучшенным ИИ-алгоритмам камера оптимизирует объект и бэкграунд для съемки восхитительных селфи без каких-либо усилий.

Задняя панель Huawei P40 lite представлена в различных цветовых решениях с металлическими бликами на защитном покрытии. Новый смартфон изогнут с четырех сторон, имеет компактные размеры и его удобно держать в руке. В Huawei P40 lite реализована инновационная кнопка отпечатка пальца на боковой панели, гарантирующая его удобную и быструю разблокировку.

Интеллектуальное взаимодействие с гаджетом

В Huawei P40 lite предварительно установлен интуитивный и удобный пользовательский интерфейс EMUI10 с инновационными функциями. Новый журнальный шаблон упорядочивает различные элементы интерфейса для повышения качества чтения. Темный режим модернизирован в соответствии с чувствительностью человеческого глаза. Таким образом улучшена разборчивость текста, повышен комфорт при чтении и удобство пользования пользовательским интерфейсом в целом.

Предустановленный магазин приложений Huawei AppGallery

Huawei P40 lite поставляется с предустановленным магазином приложений Huawei AppGallery, являющимся частью новой экосистемы Huawei Mobile Services. AppGallery создан с фокусом на безопасность и качество доступных приложений, чтобы пользователи могли получить наилучший опыт пользования. Все необходимые приложения для нормального пользования устройством уже есть в AppGallery.

Приложения проходят несколько этапов проверок, в том числе и ручное тестирование. Huawei активно сотрудничает с партнерами по всему миру, чтобы как можно быстрее предоставить доступ к лучшим сервисам. В свою очередь, пользователи уже сейчас могут насладиться уникальными преимуществами смартфонов Huawei, проверив раздел «Подарки» в AppGallery.

VIP-сервис

На Huawei P40 lite распространяется бесплатный VIP-сервис, включающий: настройку профиля Huawei ID, перенос данных со старого смартфона на новый с помощью приложения Phone Clone, консультацию по установке приложений, предоставление дополнительного облачного хранилища в Huawei Cloud (5 стандартных ГБ + 15 ГБ на год). Сервис доступен однократно бесплатно в течение 12 месяцев с даты приобретения смартфона во всех сервисных центрах Huawei. Также спрашивайте о VIP-сервисе в местах приобретения устройства. Более подробную информацию о VIP-сервисе от Huawei можно найти на официальном сайте.

«Сообщество Huawei»

Присоединяйтесь к «Сообществу Huawei» (Huawei Community) для получения детальной информации о новинках, магазине приложений AppGallery, установке приложений и мобильных сервисах Huawei.

Huawei P40 lite будет представлен в «Черном» (Midnight Black), «Розовом» (Sakura Pink) и «Зеленом» (Crush Green) цветах. Новинка появится в Украине 25 марта. Специальная цена на старте продаж, а именно с 25 марта до 12 апреля, ? 6 999 грн.

Технические характеристики