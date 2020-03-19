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Samsung Galaxy A41 анонсирован официально: характеристики смартфона

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung Galaxy A41 был замечен в нескольких утечках ранее в этом году и теперь официально дебютирует в Японии. Это предварительное объявление, поскольку Galaxy A41 должен появиться на полках магазинов только в июне 2020 года.
Galaxy A41 приносит заметные улучшения по сравнению с Galaxy A40, начиная с более крупного 6,1-дюймового дисплея FHD + Super AMOLED. У него все еще есть каплевидный вырез с 25-мегапиксельной камерой для селфи, но теперь есть датчик отпечатка пальца снизу, а не сзади.

Основная настройка камеры использует один вертикальный рулон, в отличие от прямоугольных пластин большинства последних телефонов серии A. Это также большой скачок вперед, имея 48-мегапиксельный основной датчик вместе с 8-мегапиксельной сверхширокой камерой и 5-мегапиксельным датчиком глубины.

Чипсет Helio P65 стоит у руля в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Телефон питается от аккумулятора емкостью 3500 мАч с поддержкой скорости зарядки 15 Вт. A41 также обладает степенью защиты от пыли и воды IP68 и, вероятно, будет выпущен с Android 10 наряду с Samsung One UI 2.0.
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