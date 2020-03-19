Как сделать звук громче на Xiaomi Redmi Note7

Настройки - Звуки и вибрация - Наушники .

- - . Включаем ползунок "Улучшение звука Mi". При этом наушники должны быть подключены к смартфону.









Снова возвращаемся к Redmi Note7. В этот раз поговорим на тему звука и его громкости в данном аппарате. Так как у в его настройках есть свои нюансы.Итак, если вы недовольны громкостью на внешнем динамике и уж тем более вы недовольны звучанием в наушниках, то что предпринять?Попробуем исправить ситуацию без вмешательств с получением root-прав и прочими действиями связанными с ними.Для начала меняем регион. На регионе Россия звук тихий и невыразительный.Выбираем регион Сингапур. Перезагружаем смартфон.В принципе на этом всё. Но, мы можем попробовать улучшить звучание в наушниках.Для этого, в MIUI 11, переходим: