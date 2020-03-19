В прошивке MIUI 11 исправили давно известный баг





Владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi уже достаточно давно жаловались на одну проблему прошивки MIUI, а именно — при работе в социальных сетях фото отображались без какого-либо порядка.Теперь вобъявили о том, что данная проблема исправлена и после небольшого тестирования будут внесены изменения в свежие версии MIUI 11.То есть, теперь пользователям не придется тратить много времени на поиск нужного фото или изображения, при общении с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.Как сообщается, свежая бета-версия MIUI уже получит необходимые изменения и начнет распространяться уже на этой неделе.