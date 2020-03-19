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Apple представляет новые чехлы для iPhone 11 trio и iPad

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MobilZone / Гаджеты
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В то время, как центр внимания был на новом iPad Pro и новом MacBook Air, Apple также представила новые аксессуары для некоторых из своих гаджетов - новые ремешки на запястье для Apple Watch, новые чехлы для iPhone 11 и новые футляры для iPad.

iPhone 11 и iPhone 11 Pro получили новые кейси из силикона в Cactus, Grapefruit и Surf Blue цветах. iPhone 11 Pro Max может быть одет в новые кейсы из кожи, доступные в цветах Raspberry, Deep Sea Blue и Peacock.
iPhone Pro - силиконовые чехлы

Кожаные чехлы-флипы для iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 - силиконовые чехлы

Обратите внимание, что новые аксессуары имеют одинаковые цвета, поэтому Apple облегчает координацию цвета.

Владельцы iPad Pro 12.9 (4- го поколения) могут выбирать новые чехлы-флипы, iPad 10.2 (7-го поколения) и iPad Air (3-го поколения) также могут приобретать новые чехлы-флипы в Cactus и Surf Blue.
Чехлы для iPad (7-го поколения) и iPad Air (3-го поколения) • Чехлы-флипы iPad Pro 12.9 (4-го поколения)

Новые браслеты совместимы со всеми поколениями Apple Watch, поскольку все они используют один и тот же механизм крепления. Вы можете подобрать новый силиконовый ремешок за 50 долларов.
Спортивные ремешки для Apple Watch

Спортивные петли для Apple Watch

Также есть новые цвета для ремней Sport Loop и Nike. Они также идут за 50 долларов. Если вы хотите модного, а не спортивного, есть новые кожаные ремешки за 150 долларов.
Спортивные ремешки Nike и спортивные петли Nike

Модные кожаные ремни с пряжкой

По- настоящему модные варианты в категории Hermes Leather (от 300 долларов и выше).
Apple Watch Hermes - кожаные ремешки
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