Apple представляет новые чехлы для iPhone 11 trio и iPad

iPhone Pro - силиконовые чехлы

Кожаные чехлы-флипы для iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 - силиконовые чехлы

Чехлы для iPad (7-го поколения) и iPad Air (3-го поколения) • Чехлы-флипы iPad Pro 12.9 (4-го поколения)

Спортивные ремешки для Apple Watch

Спортивные петли для Apple Watch

Спортивные ремешки Nike и спортивные петли Nike

Модные кожаные ремни с пряжкой

Apple Watch Hermes - кожаные ремешки

В то время, как центр внимания был на новом iPad Pro и новом MacBook Air, Apple также представила новые аксессуары для некоторых из своих гаджетов - новые ремешки на запястье для Apple Watch, новые чехлы для iPhone 11 и новые футляры для iPad.iPhone 11 и iPhone 11 Pro получили новые кейси из силикона в Cactus, Grapefruit и Surf Blue цветах. iPhone 11 Pro Max может быть одет в новые кейсы из кожи, доступные в цветах Raspberry, Deep Sea Blue и Peacock.Обратите внимание, что новые аксессуары имеют одинаковые цвета, поэтому Apple облегчает координацию цвета.Владельцы iPad Pro 12.9 (4- го поколения) могут выбирать новые чехлы-флипы, iPad 10.2 (7-го поколения) и iPad Air (3-го поколения) также могут приобретать новые чехлы-флипы в Cactus и Surf Blue.Новые браслеты совместимы со всеми поколениями Apple Watch, поскольку все они используют один и тот же механизм крепления. Вы можете подобрать новый силиконовый ремешок за 50 долларов.Также есть новые цвета для ремней Sport Loop и Nike. Они также идут за 50 долларов. Если вы хотите модного, а не спортивного, есть новые кожаные ремешки за 150 долларов.По-модные варианты в категории Hermes Leather (от 300 долларов и выше).