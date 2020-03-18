Xiaomi Mi 9 Lite получает обновление до Android 10

Xiaomi продолжает выпускать Android 10 и MIUI 11 в линейку своих смартфонов, а Mi 9 Lite - на очереди. Официальное стабильное ПЗУ доступно для всех глобальных устройств, что означает, что китайские устройства находятся не попадают под обновление.
Новое обновление имеет номер модели V11.0.1.0.QFCMIXM и уже используется на выбор пользователей. Если о серьезных ошибках не сообщится, Xiaomi продолжит расширение до всех устройств Mi 9 Lite. Помимо стабильного пользовательского интерфейса, основанного на новейшей ОС Android, пакет также включает в себя исправление безопасности, выпущенное в феврале 2020 года.
Если вы не получили уведомления и не видите обновления на странице «О телефоне», вы можете загрузить пакет обновлений. Есть также некоторые шаги, которые нужно выполнить, но они довольно простые - вставьте пакет в нужную папку, запустите приложение Updater, и телефон оттуда его заберет.
Новое обновление имеет номер модели V11.0.1.0.QFCMIXM и уже используется на выбор пользователей. Если о серьезных ошибках не сообщится, Xiaomi продолжит расширение до всех устройств Mi 9 Lite. Помимо стабильного пользовательского интерфейса, основанного на новейшей ОС Android, пакет также включает в себя исправление безопасности, выпущенное в феврале 2020 года.
Если вы не получили уведомления и не видите обновления на странице «О телефоне», вы можете загрузить пакет обновлений. Есть также некоторые шаги, которые нужно выполнить, но они довольно простые - вставьте пакет в нужную папку, запустите приложение Updater, и телефон оттуда его заберет.