Подробный обзор Xiaomi Mi 10 Pro — лучшего в истории флагмана компании

Помните те, казалось бы, недавние времена, когда считалось, что Xiaomi производит только дешевые в своей категории смартфоны? Топ за свои деньги, как любили шутить не только ненавистники, но и фанаты китайского техногиганта. Вот только теперь никто не смеется, потому что смартфон, о котором пойдет сегодня речь в обзоре, в базе стоит более 20000 гривен. Интересно? Тогда подробности далее.
Xiaomi Mi 10 Pro — попытка компании поставить свой смартфон в один ряд с флагманами A-брендов. Новинка не лишилась некоторых спорных моментов, но у кого их нет? Получилось ли Xiaomi реализовать запланированное?
Дизайн и комплект поставки
Комплектация нового флагмана не отличается от того, что все уже привыкли видеть в коробке любого смартфона Xiaomi: силиконовый чехол, различные бумаги, скрепка для извлечения лотка СИМ-карты, кабель USB Type-С – USB, да адаптер питания. К слову, последний своим видом сразу намекает на то, что смартфон вы купили не из среднебюджетной линейки: он большой, увесистый, его мощность составляет 65 Вт. Этого хватит, чтобы зарядить ноутбук, что уж говорить про Mi 10 Pro.
Дизайн смартфон очень напоминает таковой у Mi Note 10, изменилось разве что расположение селфи-камеры и доступные расцветки смартфонов. Синий Mi 10 Pro выглядит очень роскошно — цвет глубокий и с матовым темным оттенком. Доступен еще белый цвет, который явно на любителя из-за своей золотой каймы, которая смущала еще пользователей Mi 6 в свое время.
Экран имеет небольшие закругления, изыску этому добавляет врезанная селфи-камеры. А кому-то не добавляет — тут уж дело вкуса. В целом, Xiaomi Mi 10 Pro выглядит современно, стильно, премиально. Единственное расстраивает: мало цветовых решений, но, возможно, Xiaomi со временем решит эту проблему.
На верхнем и нижнем торцах смартфона расположились стерео-динамики. Слот для SIM-лотка находится на нижней грани, клавиша включения и качель регулировки громкости — традиционно, на правом торце. Корпус монолитен, стыки аккуратно подогнаны, материалы: стекло и металл — может быть банально, но все еще притягивает к себе ценителей премиальных устройств.
Экран и аудиосистема
Mi 10 Pro — флагманский смартфон и от него ожидаешь соответствующих комплектующих. Экран новинки имеет диагональ 6.67 дюймов, технология — AMOLED, поддерживается частота обновления 90 Гц. 90 Гц — это не 120 Гц, но и не 60 Гц. К тому же, это положительно скажется на автономности смартфона, ведь экран — это самое энергозатратное в устройстве.
Изображение отличное, экран откалиброван. Температуру дисплея можно отрегулировать в настройках, а за автояркость отвечают сразу два датчика, один находится на передней части смартфона, второй — на задней (к слову, такой реализации не встречалось еще на других смартфонах).
Может быть сегодня и есть на рынке смартфоны с более выдающимися параметрами дисплея, но Mi 10 Pro уверенно держит марку и точно никого не разочарует.
Другой важный параметр в смартфоне — это звук его динамиков. И у Mi 10 Pro их сразу два, работающих в стерео-паре. Сказать, что играют они просто обалденно — значит ничего не сказать. По громкости, чистоте и качеству звука смартфон опережает любой Samsung, OnePlus 7 Pro и даже Asus Rog Phone 2, который не так давно был признан лидером по качеству звучания среди смартфонов.
Однозначно, любители слушать музыку прямо со смартфона будут довольны, пострелять в шутерах, чтобы слышать откуда бьет враг — запросто, а фильм посмотреть — такое качество звука даже избыточно. К слову, сравнили с обычным Mi 10 — звук тоже стерео, но качество не такое классное. Обычное.
Увы, но 3.5мм аудиоинтерфейса для подключения проводных наушников не завезли. Зато заявлена поддержка всех основных кодеков для качественного беспроводного звучание: AptX, AptX HD. Даже FLAC послушать реально.
Производительность
Xiaomi Mi 10 Pro получит не только новый процессор Qualcomm Snapdragon 865, но и новейший стандарт мобильной оперативной памяти — LPDDR5. Постоянная память тоже получила апгрейд и выполнена по технологии UFS 3.0. На выбор покупателя доступно 8 Гб или 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб или 512 Гб постоянной. Такого набора хватит для любого сценария использования смартфона. Хочешь всю свою музыкальную библиотеку сохранить во FLAC’е — да пожалуйста, скачать сразу 20 сезонов различных сериалов — не вопрос. Что уж говорить про установку обычных игр и приложений. Поддержка карт памяти отсутствует.
Да, производительность смартфона обещает быть невероятной с такими характеристиками на бумаге. Но на деле Mi 10 Pro работает так же, как и OnePlus 7 Pro: шустро, приятно, с мгновенными реакциями на касания.
Любую игру можно запустить с максимальными настройками графики и не замечать каких-либо просадок. Тяжелая и ресурсоемкая игра ShadowGun Legends стабильно играется на 90 кадрах в секунду. Если вы ищите смартфон для игровых задач и не хотите покупать какой-нибудь “геймерский” Black Shark, то Mi 10 Pro хватит вам на 2-3 года беззаботного гейминга. А что потом? Потом вам придется мириться с тем, что самые тяжелые игры идут не в 90 FPS, а в каких-то жалких 70.
Троттлинг. Он тут есть. Металлическая рама нагревается до 46 градусов, экран и задняя крышка до 43 и 41 соответственно. Смартфон становится ощутимо теплым, но не горячим. Синтетические тесты показывают снижение производительности на пике температуры на 20%. На деле же заметить уменьшение производительности не выйдет.
Автономность
Аккумулятор смартфона получил емкость 4500 мАч и это неплохо, особенно учитывая наличие AMOLED-матрицы, используя черный цвет в интерфейсе, можно добиться некоторого прироста автономности.
При обычном использовании (снижение частоты обновления дисплея до 60 Гц, соцсети, звонки) смартфон способен проработать два полных дня. В необычном же сценарии использования (90 Гц, игры, съемка, все дела) — и автономность в один день — в лучшем случае. Ну, платить за самый мощный мобильный процессор на планете, невероятную 108 Мп камеру и крутейший дисплей нужно, и все это прекрасно понимают. Платить нужно автономностью.
С другой стороны, как часто вы находитесь в ситуации, когда нужно и поиграть, и пофотографировать, а рядом не окажется розетки? Не забыли, Mi 10 Pro поддерживает очень быструю зарядку, которая восполнит все 100% всего за 40 минут. За 10 минут смартфон зарядится с 0 до 40%. Поддерживается не только проводная быстрая зарядка, но и беспроводная, мощностью правда поменьше: 30 Вт, но и этого достаточно.
Камеры
Основная камера Mi 10 Pro состоит из 4 модулей. Главный имеет матрицу разрешением 108 Мп, а объектив включает в себя 8 линз. На борту оптическая стабилизация, поддержка записи 8К видео, телеобъектив на 8 Мп с возможностью 10-кратного зума, 12 Мп датчик глубины и сверхширокоугольный объектив с разрешением 20 Мп.
Ну, на бумаге камера впечатляющая, что же на деле? Сравнение произведем с предыдущим лидером по оценке DxOMark, Mi Note 10 и Samsung Galaxy S20 Ultra. При дневном свете все смартфоны справляются отлично, но Mi 10 Pro все равно обходит Mi Note 10 за счет более качественной оптики. Левая часть кадра лучше получилась у Samsung. На правой же части кадра лидером остается Mi 10 Pro.
При активации режима съемки на полные 108 Мп, Xiaomi проигрывает Samsung’у. Возможно, дело в софте и нужно ждать апдейта от китайцев, время покажет, но пока имеем то, что имеем.
Сверхширокоугольный объектив немного грешит с цветопередачей, но детализация заметно выше, чем у S20 Ultra. Впрочем, у последнего из преимуществ чуть больше угол обзора. Другими словами, больше пространства влезает в кадр, это заметно на снимках.
Но где Mi 10 Pro точно выигрывает, так это в сравнении телеобъективов: пятикратный оптический зум у китайца против трехкратного у корейца заметно лучше. Плюс шикарная стабилизация и возможность гибридного зума с увеличением в 10 раз.
В условиях недостаточной освещенности правила игры усложняются и лидером в сравнении все равно оказывается Mi 10 Pro. У него меньше шумов, шире динамический диапазон и больше деталей в кадре. Но иногда алгоритмы могут дать сбой и снимок приходится переделывать.
Похвалить Mi 10 Pro можно и за фронтальную камеру, которая делает снимки с правильной цветопередачей и достойной детализацией.
Отдельного разговора заслуживает тема съемки видео. Если съемка 4К видео спокойно дается как Mi 10 Pro, так и Samsung Galaxy S20 Ultra, то съемка 8К на смартфонах организована по-разному. При съемке 4К 30FPS у Mi 10 Pro выше детализация и шире динамический диапазон, стабилизация ничуть не хуже, запись звука качественная, но при съемке 8К все меняется. У Samsung включается электронная стабилизация, благодаря чему видео пишется плавнее, но теряются детали. У Mi 10 Pro стабилизатора при съемке 8К нет вообще, картинка сильно прыгает, но сохраняются детали и фокусировка работает шустрее.
В целом, съемка 8К — это пока фишка ради фишки и рядовому пользователю абсолютно ненужная. Выбирать смартфон, ориентируясь на этот показатель точно не стоит.
Особенности смартфона
Все классности смартфонов Xiaomi получил и Mi 10 Pro, впрочем как и болячки.
У флагмана есть ИК-порт для управления домашней техникой, имеется NFC, беспроводная зарядка, классный экран с поддержкой 90 Гц, шикарный звук, как с динамиков, так и с наушников, обновленный и приятный вибромотор. Наконец мощная аппаратная часть и выдающаяся камера.
Но в то же время смартфон не получил слота для карты памяти, нет разъема для наушников, отсутствует стабилизация при съемке 8К, нет возможности выбрать 120 Гц для обновления дисплея, отсутствует защита от влаги. Смартфон явно не бескомпромиссный и каждому придется решать самостоятельно: насколько критично отсутствие того или иного параметра в смартфоне.
Однако важно напомнить, что уже сейчас Mi 10 Pro продается намного дешевле своих прямых конкурентов, и для многих этот смартфон станет идеальным выбором, особенно через полгода, когда его стоимость может упасть до 500 долларов.
Xiaomi Mi 10 Pro — попытка компании поставить свой смартфон в один ряд с флагманами A-брендов. Новинка не лишилась некоторых спорных моментов, но у кого их нет? Получилось ли Xiaomi реализовать запланированное?
Дизайн и комплект поставки
Комплектация нового флагмана не отличается от того, что все уже привыкли видеть в коробке любого смартфона Xiaomi: силиконовый чехол, различные бумаги, скрепка для извлечения лотка СИМ-карты, кабель USB Type-С – USB, да адаптер питания. К слову, последний своим видом сразу намекает на то, что смартфон вы купили не из среднебюджетной линейки: он большой, увесистый, его мощность составляет 65 Вт. Этого хватит, чтобы зарядить ноутбук, что уж говорить про Mi 10 Pro.
Дизайн смартфон очень напоминает таковой у Mi Note 10, изменилось разве что расположение селфи-камеры и доступные расцветки смартфонов. Синий Mi 10 Pro выглядит очень роскошно — цвет глубокий и с матовым темным оттенком. Доступен еще белый цвет, который явно на любителя из-за своей золотой каймы, которая смущала еще пользователей Mi 6 в свое время.
Экран имеет небольшие закругления, изыску этому добавляет врезанная селфи-камеры. А кому-то не добавляет — тут уж дело вкуса. В целом, Xiaomi Mi 10 Pro выглядит современно, стильно, премиально. Единственное расстраивает: мало цветовых решений, но, возможно, Xiaomi со временем решит эту проблему.
На верхнем и нижнем торцах смартфона расположились стерео-динамики. Слот для SIM-лотка находится на нижней грани, клавиша включения и качель регулировки громкости — традиционно, на правом торце. Корпус монолитен, стыки аккуратно подогнаны, материалы: стекло и металл — может быть банально, но все еще притягивает к себе ценителей премиальных устройств.
Экран и аудиосистема
Mi 10 Pro — флагманский смартфон и от него ожидаешь соответствующих комплектующих. Экран новинки имеет диагональ 6.67 дюймов, технология — AMOLED, поддерживается частота обновления 90 Гц. 90 Гц — это не 120 Гц, но и не 60 Гц. К тому же, это положительно скажется на автономности смартфона, ведь экран — это самое энергозатратное в устройстве.
Изображение отличное, экран откалиброван. Температуру дисплея можно отрегулировать в настройках, а за автояркость отвечают сразу два датчика, один находится на передней части смартфона, второй — на задней (к слову, такой реализации не встречалось еще на других смартфонах).
Может быть сегодня и есть на рынке смартфоны с более выдающимися параметрами дисплея, но Mi 10 Pro уверенно держит марку и точно никого не разочарует.
Другой важный параметр в смартфоне — это звук его динамиков. И у Mi 10 Pro их сразу два, работающих в стерео-паре. Сказать, что играют они просто обалденно — значит ничего не сказать. По громкости, чистоте и качеству звука смартфон опережает любой Samsung, OnePlus 7 Pro и даже Asus Rog Phone 2, который не так давно был признан лидером по качеству звучания среди смартфонов.
Однозначно, любители слушать музыку прямо со смартфона будут довольны, пострелять в шутерах, чтобы слышать откуда бьет враг — запросто, а фильм посмотреть — такое качество звука даже избыточно. К слову, сравнили с обычным Mi 10 — звук тоже стерео, но качество не такое классное. Обычное.
Увы, но 3.5мм аудиоинтерфейса для подключения проводных наушников не завезли. Зато заявлена поддержка всех основных кодеков для качественного беспроводного звучание: AptX, AptX HD. Даже FLAC послушать реально.
Производительность
Xiaomi Mi 10 Pro получит не только новый процессор Qualcomm Snapdragon 865, но и новейший стандарт мобильной оперативной памяти — LPDDR5. Постоянная память тоже получила апгрейд и выполнена по технологии UFS 3.0. На выбор покупателя доступно 8 Гб или 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб или 512 Гб постоянной. Такого набора хватит для любого сценария использования смартфона. Хочешь всю свою музыкальную библиотеку сохранить во FLAC’е — да пожалуйста, скачать сразу 20 сезонов различных сериалов — не вопрос. Что уж говорить про установку обычных игр и приложений. Поддержка карт памяти отсутствует.
Да, производительность смартфона обещает быть невероятной с такими характеристиками на бумаге. Но на деле Mi 10 Pro работает так же, как и OnePlus 7 Pro: шустро, приятно, с мгновенными реакциями на касания.
Любую игру можно запустить с максимальными настройками графики и не замечать каких-либо просадок. Тяжелая и ресурсоемкая игра ShadowGun Legends стабильно играется на 90 кадрах в секунду. Если вы ищите смартфон для игровых задач и не хотите покупать какой-нибудь “геймерский” Black Shark, то Mi 10 Pro хватит вам на 2-3 года беззаботного гейминга. А что потом? Потом вам придется мириться с тем, что самые тяжелые игры идут не в 90 FPS, а в каких-то жалких 70.
Троттлинг. Он тут есть. Металлическая рама нагревается до 46 градусов, экран и задняя крышка до 43 и 41 соответственно. Смартфон становится ощутимо теплым, но не горячим. Синтетические тесты показывают снижение производительности на пике температуры на 20%. На деле же заметить уменьшение производительности не выйдет.
Автономность
Аккумулятор смартфона получил емкость 4500 мАч и это неплохо, особенно учитывая наличие AMOLED-матрицы, используя черный цвет в интерфейсе, можно добиться некоторого прироста автономности.
При обычном использовании (снижение частоты обновления дисплея до 60 Гц, соцсети, звонки) смартфон способен проработать два полных дня. В необычном же сценарии использования (90 Гц, игры, съемка, все дела) — и автономность в один день — в лучшем случае. Ну, платить за самый мощный мобильный процессор на планете, невероятную 108 Мп камеру и крутейший дисплей нужно, и все это прекрасно понимают. Платить нужно автономностью.
С другой стороны, как часто вы находитесь в ситуации, когда нужно и поиграть, и пофотографировать, а рядом не окажется розетки? Не забыли, Mi 10 Pro поддерживает очень быструю зарядку, которая восполнит все 100% всего за 40 минут. За 10 минут смартфон зарядится с 0 до 40%. Поддерживается не только проводная быстрая зарядка, но и беспроводная, мощностью правда поменьше: 30 Вт, но и этого достаточно.
Камеры
Основная камера Mi 10 Pro состоит из 4 модулей. Главный имеет матрицу разрешением 108 Мп, а объектив включает в себя 8 линз. На борту оптическая стабилизация, поддержка записи 8К видео, телеобъектив на 8 Мп с возможностью 10-кратного зума, 12 Мп датчик глубины и сверхширокоугольный объектив с разрешением 20 Мп.
Ну, на бумаге камера впечатляющая, что же на деле? Сравнение произведем с предыдущим лидером по оценке DxOMark, Mi Note 10 и Samsung Galaxy S20 Ultra. При дневном свете все смартфоны справляются отлично, но Mi 10 Pro все равно обходит Mi Note 10 за счет более качественной оптики. Левая часть кадра лучше получилась у Samsung. На правой же части кадра лидером остается Mi 10 Pro.
При активации режима съемки на полные 108 Мп, Xiaomi проигрывает Samsung’у. Возможно, дело в софте и нужно ждать апдейта от китайцев, время покажет, но пока имеем то, что имеем.
Сверхширокоугольный объектив немного грешит с цветопередачей, но детализация заметно выше, чем у S20 Ultra. Впрочем, у последнего из преимуществ чуть больше угол обзора. Другими словами, больше пространства влезает в кадр, это заметно на снимках.
Но где Mi 10 Pro точно выигрывает, так это в сравнении телеобъективов: пятикратный оптический зум у китайца против трехкратного у корейца заметно лучше. Плюс шикарная стабилизация и возможность гибридного зума с увеличением в 10 раз.
В условиях недостаточной освещенности правила игры усложняются и лидером в сравнении все равно оказывается Mi 10 Pro. У него меньше шумов, шире динамический диапазон и больше деталей в кадре. Но иногда алгоритмы могут дать сбой и снимок приходится переделывать.
Похвалить Mi 10 Pro можно и за фронтальную камеру, которая делает снимки с правильной цветопередачей и достойной детализацией.
Отдельного разговора заслуживает тема съемки видео. Если съемка 4К видео спокойно дается как Mi 10 Pro, так и Samsung Galaxy S20 Ultra, то съемка 8К на смартфонах организована по-разному. При съемке 4К 30FPS у Mi 10 Pro выше детализация и шире динамический диапазон, стабилизация ничуть не хуже, запись звука качественная, но при съемке 8К все меняется. У Samsung включается электронная стабилизация, благодаря чему видео пишется плавнее, но теряются детали. У Mi 10 Pro стабилизатора при съемке 8К нет вообще, картинка сильно прыгает, но сохраняются детали и фокусировка работает шустрее.
В целом, съемка 8К — это пока фишка ради фишки и рядовому пользователю абсолютно ненужная. Выбирать смартфон, ориентируясь на этот показатель точно не стоит.
Особенности смартфона
Все классности смартфонов Xiaomi получил и Mi 10 Pro, впрочем как и болячки.
У флагмана есть ИК-порт для управления домашней техникой, имеется NFC, беспроводная зарядка, классный экран с поддержкой 90 Гц, шикарный звук, как с динамиков, так и с наушников, обновленный и приятный вибромотор. Наконец мощная аппаратная часть и выдающаяся камера.
Но в то же время смартфон не получил слота для карты памяти, нет разъема для наушников, отсутствует стабилизация при съемке 8К, нет возможности выбрать 120 Гц для обновления дисплея, отсутствует защита от влаги. Смартфон явно не бескомпромиссный и каждому придется решать самостоятельно: насколько критично отсутствие того или иного параметра в смартфоне.
Однако важно напомнить, что уже сейчас Mi 10 Pro продается намного дешевле своих прямых конкурентов, и для многих этот смартфон станет идеальным выбором, особенно через полгода, когда его стоимость может упасть до 500 долларов.