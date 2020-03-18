Появились новые подробности о будущем Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro официально дебютирует 24 марта, а прошедшие дни были заполнены утечками и тизерами предстоящего флагмана. Теперь у нас есть два постера, которыми поделились официальная страница Redmi на Weibo, вместе с некоторыми новыми уточнениями спецификаций. Первое изображение дает нам взглянуть на белый вариант устройства. На нем изображены заднее стекло корпуса, металлическая рама и красная кнопка питания.
На втором постере изображена всплывающая селфи-камера телефона и дисплей без выемок. Он сопровождается персонажами из игры Fantasy Westward Journey 3D, подтверждая, что ограниченная серия Redmi K30 Pro появится на большом анонсе в конце этого месяца.
Мы также получили подтверждение линейного вибрационного двигателя K30 Pro, который предлагает превосходную тактильную обратную связь и быстрое время отклика. Redmi утверждает, что ей удалось оптимизировать новый вибрационный двигатель для более чем 150 сценариев MIUI. Также есть подтверждение, что дисплей сертифицирован TUV, и устройство будет поставляться с Game Turbo 3.0 для более оптимизированного игрового процесса.
На втором постере изображена всплывающая селфи-камера телефона и дисплей без выемок. Он сопровождается персонажами из игры Fantasy Westward Journey 3D, подтверждая, что ограниченная серия Redmi K30 Pro появится на большом анонсе в конце этого месяца.
Мы также получили подтверждение линейного вибрационного двигателя K30 Pro, который предлагает превосходную тактильную обратную связь и быстрое время отклика. Redmi утверждает, что ей удалось оптимизировать новый вибрационный двигатель для более чем 150 сценариев MIUI. Также есть подтверждение, что дисплей сертифицирован TUV, и устройство будет поставляться с Game Turbo 3.0 для более оптимизированного игрового процесса.
Redmi K30 Pro технические характеристики постеры