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Только iPhone 12 Pro и Pro Max получат камеры ToF

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MobilZone / Гаджеты
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Только iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат новый сенсор камеры Time of Flight 3D. Информация была обнаружена в раннем коде iOS 14, полученном 9to5Mac.

Код ссылается на два из трех устройств, имеющих камеру ToF. Устройства идентифицированы как d5x, что указывает на серию iPhone 12, потому что линейка iPhone 2019 была идентифицирована как d4x в коде iOS 13.

Ходили слухи, что информация о том, что iPhone 12 не получит 3D-сенсор, уже давно известна, но сейчас неофициально подтверждается.
Датчик Time of Flight изменит способ, которым камера iPhone работает в портретном режиме, а также будет работать с новым приложением AR, которое Apple по сообщениям разрабатывает для iOS 14.

В настоящее время iPhone использует совмещение основных и телеобъективов для измерения глубины, в то время, как с сенсором ToF это не требуется. Датчик ToF использует проектор для захвата облаков точек в окружающей среде и создания его 3D-модели. Другими словами, датчик создаст точное отображение глубины сцены.

Наличие датчика 3D ToF также будет означать, что приложение измерения не потребует от пользователей перемещать свои телефоны вокруг места, чтобы что-то измерить в нем.

Наконец, код iOS 14 также показал, что у iPhone 9 будет одна задняя камера и что он сможет захватывать стереозвук во время видеозаписи.

iPhone 9 станет преемником iPhone SE на основе корпуса iPhone 8 - то есть 4,7-дюймовый экран, Touch ID вместо Face ID, с 2017 рамки, но новый чипсет Apple A13 Bionic. iPhone 9 должен был быть представлен в конце марта, но был отложен на неопределенный срок из-за вспышки Коронавируса.
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