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Samsung выпустит исправление прошивки для всех ранних проблем Galaxy S20

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Samsung, как сообщается, работает над исправлением нескольких ошибок для Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra, и вскоре будет выпущено обновление прошивки.

Обновление будет сосредоточено на сообщениях о проблемах перегрева при беспроводной зарядке с помощью зарядного устройства Qi, зависании приложения камеры, плохом управлении батареями и нестабильной работе Wi-Fi.


Нет слов, будет ли обновление будет включать исправления для плохой автофокусировки, о которой сообщили некоторые владельцы и рецензенты Galaxy S20 Ultra. Samsung действительно выпустил обновление в Корее несколько недель назад, которое, как сообщается, улучшило ситуацию с автофокусировкой, но пока еще не было выпущено.
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