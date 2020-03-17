Samsung выпустит исправление прошивки для всех ранних проблем Galaxy S20

I was just told these are the fixes in the next major S20 update:



Overheating while Qi Charging

Camera App freezing

Battery Management

Wifi Unstable — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 16, 2020

Samsung, как сообщается, работает над исправлением нескольких ошибок для Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra, и вскоре будет выпущено обновление прошивки.Обновление будет сосредоточено на сообщениях о проблемах перегрева при беспроводной зарядке с помощью зарядного устройства Qi, зависании приложения камеры, плохом управлении батареями и нестабильной работе Wi-Fi.Нет слов, будет ли обновление будет включать исправления для плохой автофокусировки, о которой сообщили некоторые владельцы и рецензенты Galaxy S20 Ultra. Samsung действительно выпустил обновление в Корее несколько недель назад, которое, как сообщается, улучшило ситуацию с автофокусировкой, но пока еще не было выпущено.