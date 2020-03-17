Первые продажи Redmi Note 9 Pro закончились в считанные минуты

Продажи серии Redmi Note 9 официально стартовали сегодня в Индии с Redmi Note 9 Pro. Устройство, анонсированное на прошлой неделе, было распродано за считанные минуты. У тех, кто не успел, будет шанс сделать это в следующий вторник, 24 марта.
Базовая модель с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти стоит 12 999 рупий, а вариант 6/128 ГБ обойдется покупателям в 15 999 рупий. Redmi Note 9 Pro поставляется с 6,67-дюймовым дисплеем FHD +, набором микросхем Snapdragon 720G, 48-мегапиксельной камерой и батареей емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.
Ожидается, что Redmi Note 9 Pro Max поступит в продажу в следующую среду, 25 марта.
Базовая модель с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти стоит 12 999 рупий, а вариант 6/128 ГБ обойдется покупателям в 15 999 рупий. Redmi Note 9 Pro поставляется с 6,67-дюймовым дисплеем FHD +, набором микросхем Snapdragon 720G, 48-мегапиксельной камерой и батареей емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.
Ожидается, что Redmi Note 9 Pro Max поступит в продажу в следующую среду, 25 марта.