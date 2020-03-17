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Realme 6i официально анонсирован: характеристики и цены

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MobilZone / Гаджеты
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Realme запустила Realme 5i в январе прошлого года, и только два месяца спустя в этом  году, компания объявила о его преемнике - 6i Realme.

Realme 6i - первый в мире смартфон на платформе MediaTek Helio G80 SoC. Он работает на базе Android 10 на основе Realme UI и поставляется в двух версиях памяти - 3 ГБ / 64 ГБ и 4 ГБ / 128 ГБ.
6i построен на 6,5-дюймовом HD + дисплее с вырезом, в котором размещена 16-мегапиксельная селфи-камера - большое обновление по сравнению с 8-мегапиксельной фронтальной камерой 5i.
На задней панели Realme 6i, разработанной Наото Фукасавой, размещена четырехъядерная установка, включающая основную 48-мегапиксельную (улучшенную с 5-мегапиксельной до 12-мегапиксельной), сверхширокую 8-мегапиксельную, 2-мегапиксельную портретную и 2-мегапиксельную макрокамеры. Сзади также есть сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации.
Realme 6i поставляется с модернизированными камерами

Realme 6i комплектуется аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой обратной зарядки - так же, как и 5i. Но он может потреблять до 18 Вт через порт USB-C, в отличие от 5i, который заряжается через порт microUSB с максимальной скоростью 10 Вт.
Аккумулятор заряжается через порт USB-C быстрее

Realme 6i поставляется в цветах белого молока и зеленого чая. Базовый вариант с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища стоит 249 900 сомони (180 долл. США / 160 евро), а модель ОЗУ 4 ГБ с хранилищем 128 ГБ - 299 900 сомони (215 долл. США / 195 евро).
Realme 6i будет доступен для предварительного заказа в Мьянме с 18 по 26 марта, а продажи начнутся с 29 марта.
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