Oppo Reno3 выходит на мировой рынок

В декабре Oppo выпустила Reno3 5G и Reno3 Pro 5G в Китае, а в прошлом месяце выпустила глобальную версию Pro. Сейчас мы получаем международную версию Reno3, которая снова отличается от китайской модели 5G.
Oppo Reno3 поставляется с 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей (соотношение сторон 20: 9) с каплевидным вырезом сверху. В телефоне используется чипсет Helio P90 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ расширяемой внутренней памяти.
Настройка камеры состоит из 48-мегапиксельной основной камеры с диафрагмой f / 1,8, 2-мегапиксельного телеобъектива 13 мегапикселей с диафрагмой f / 2,4 и сверхширокой камеры 8 мегапикселей F / 2.2. Также есть 2-мегапиксельный монохромный датчик глубины.
На передней панели находится тот же 44-мегапиксельный датчик, что и в мировом Reno3 Pro.
Внутри Oppo Reno3 находится аккумулятор емкостью 4 025 мАч с зарядкой VOOC 3.0 Flash.
Как и следовало ожидать, телефон поставляется с ColorOS 7 на базе Android 10 из коробки.
К сожалению, на данный момент нет информации о ценах и наличии - Oppo Reno3 был указан только на веб-сайте Шри-Ланки. Мы должны услышать больше об этом устройстве в ближайшие дни.
Oppo Reno3 поставляется с 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей (соотношение сторон 20: 9) с каплевидным вырезом сверху. В телефоне используется чипсет Helio P90 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ расширяемой внутренней памяти.
Настройка камеры состоит из 48-мегапиксельной основной камеры с диафрагмой f / 1,8, 2-мегапиксельного телеобъектива 13 мегапикселей с диафрагмой f / 2,4 и сверхширокой камеры 8 мегапикселей F / 2.2. Также есть 2-мегапиксельный монохромный датчик глубины.
На передней панели находится тот же 44-мегапиксельный датчик, что и в мировом Reno3 Pro.
Внутри Oppo Reno3 находится аккумулятор емкостью 4 025 мАч с зарядкой VOOC 3.0 Flash.
Как и следовало ожидать, телефон поставляется с ColorOS 7 на базе Android 10 из коробки.
К сожалению, на данный момент нет информации о ценах и наличии - Oppo Reno3 был указан только на веб-сайте Шри-Ланки. Мы должны услышать больше об этом устройстве в ближайшие дни.