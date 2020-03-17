Xiaomi выпустила обновленную версию самого маленького смартфона

В конце 2019 года китайский техногигант выпустил смартфон с названием AI Assistant Pro. То был маленький и очень необычный смартфон от собственного суббренда QIN. И теперь, спустя всего 4 месяца, QIN выпускает обновленную версию данного устройства. Подробности читайте в нашей статье.Обновленная версия QIN AI Assistant Pro во многом походит на своего предшественника, но все же существенно отличается. Во-первых, была полностью заменена элементная база, вместо старого процессора Unisoc SC9832E установлен Unisoc SC9863A, а вместо 32 Гб постоянной памяти теперь установлено 64 Гб. Более того, если в старой версии устройства можно было установить всего 6 приложений, то в новой - уже 12. Все остальное осталось прежним.QIN Assistant Pro - это вытянутый небольшой смартфон с дисплеем диагональю 5.05 дюймов с разрешением 576х1440 пикселей и соотношением сторон 22.5 к 9. Вес устройства составляет всего 105 граммов, немногим больше, чем некоторые умные часы. Корпус выполнен из поликарбоната, а его толщина составляет всего 8.6 мм. Предусмотрена основная камера с разрешением 5 Мп, есть фонарик.Смартфон работает под управлением модифицированной версии Android 9.0 Pie Go Edition. Стоимость новинки составляет 115 долларов (8 500 рублей).