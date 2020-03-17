Xiaomi выпустила обновленную версию самого маленького смартфона

В конце 2019 года китайский техногигант выпустил смартфон с названием AI Assistant Pro. То был маленький и очень необычный смартфон от собственного суббренда QIN. И теперь, спустя всего 4 месяца, QIN выпускает обновленную версию данного устройства. Подробности читайте в нашей статье.
Обновленная версия QIN AI Assistant Pro во многом походит на своего предшественника, но все же существенно отличается. Во-первых, была полностью заменена элементная база, вместо старого процессора Unisoc SC9832E установлен Unisoc SC9863A, а вместо 32 Гб постоянной памяти теперь установлено 64 Гб. Более того, если в старой версии устройства можно было установить всего 6 приложений, то в новой - уже 12. Все остальное осталось прежним.
QIN Assistant Pro - это вытянутый небольшой смартфон с дисплеем диагональю 5.05 дюймов с разрешением 576х1440 пикселей и соотношением сторон 22.5 к 9. Вес устройства составляет всего 105 граммов, немногим больше, чем некоторые умные часы. Корпус выполнен из поликарбоната, а его толщина составляет всего 8.6 мм. Предусмотрена основная камера с разрешением 5 Мп, есть фонарик.
Смартфон работает под управлением модифицированной версии Android 9.0 Pie Go Edition. Стоимость новинки составляет 115 долларов (8 500 рублей).
Обновленная версия QIN AI Assistant Pro во многом походит на своего предшественника, но все же существенно отличается. Во-первых, была полностью заменена элементная база, вместо старого процессора Unisoc SC9832E установлен Unisoc SC9863A, а вместо 32 Гб постоянной памяти теперь установлено 64 Гб. Более того, если в старой версии устройства можно было установить всего 6 приложений, то в новой - уже 12. Все остальное осталось прежним.
QIN Assistant Pro - это вытянутый небольшой смартфон с дисплеем диагональю 5.05 дюймов с разрешением 576х1440 пикселей и соотношением сторон 22.5 к 9. Вес устройства составляет всего 105 граммов, немногим больше, чем некоторые умные часы. Корпус выполнен из поликарбоната, а его толщина составляет всего 8.6 мм. Предусмотрена основная камера с разрешением 5 Мп, есть фонарик.
Смартфон работает под управлением модифицированной версии Android 9.0 Pie Go Edition. Стоимость новинки составляет 115 долларов (8 500 рублей).