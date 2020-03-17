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Xiaomi снимет с производства флагманский камерофон

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MobilZone
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Китайский производитель смартфонов Xiaomi расширил модельный ряд гаджетов из нескольких смартфонов до несколько десятков и продолжает активно его расширять. Так, модель Xiaomi Redmi Note 9 уже разделена на Pro-версию и Pro Max-версию. Компания также занимается активным внедрением 5G в своем модельном ряду.

Следствием инновационной политики компании стало неожиданное заявление вице-президента Xiaomi, который объявил о снятии с производства и прекращения продаж Xiaomi Mi Note 10, который на китайском рынке известен под именем CC9 Pro и некоторых других флагманов.

В соответствии с опубликованным постом гаджеты Xiaomi стоимостью более $285, но не поддерживающие 5G, будут сняты с производства и в последующем исчезнут с продажи. В сообщении шла речь о Mi Note 10, но подобная судьба коснется Mi 9 и Mi 9T Pro, которые так же не поддерживают работу в сетях 5G.

В опубликованном сообщение не уточняется на какие именно модели будут заменены снимаемые с производства модели. Очевидно, что Mi 9 заменят на уже представленный Mi 10, а Mi 9T Pro (на китайском рынке Redmi K20 Pro) - Redmi K30 Pro.
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