Xiaomi снимет с производства флагманский камерофон

Xiaomi Mi Note 10

Mi Note 10

Redmi K30 Pro

Китайский производитель смартфонов Xiaomi расширил модельный ряд гаджетов из нескольких смартфонов до несколько десятков и продолжает активно его расширять. Так, модель Xiaomi Redmi Note 9 уже разделена на Pro-версию и Pro Max-версию. Компания также занимается активным внедрением 5G в своем модельном ряду.Следствием инновационной политики компании стало неожиданное заявление вице-президента Xiaomi, который объявил о снятии с производства и прекращения продаж, который на китайском рынке известен под именем CC9 Pro и некоторых других флагманов.В соответствии с опубликованным постом гаджеты Xiaomi стоимостью более $285, но не поддерживающие 5G, будут сняты с производства и в последующем исчезнут с продажи. В сообщении шла речь о, но подобная судьба коснется Mi 9 и Mi 9T Pro, которые так же не поддерживают работу в сетях 5G.В опубликованном сообщение не уточняется на какие именно модели будут заменены снимаемые с производства модели. Очевидно, что Mi 9 заменят на уже представленный Mi 10, а Mi 9T Pro (на китайском рынке Redmi K20 Pro) -