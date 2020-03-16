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Samsung Galaxy A50 начинает получать Android 10

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Samsung Galaxy A50, наконец, начал получать обновление прошивки Android 10, начиная с Южной Корее.

Galaxy A50 был одним из самых популярных устройств Samsung в прошлом году и одним из самых продаваемых, но он одним из последних получил Android 10.

Он присоединяется к постоянно растущему списку телефонов, чтобы получать обновления с Galaxy M40, Galaxy A70s, Galaxy A6 (2018), Galaxy A7 (2018) и Galaxy A80 с начала этого месяца.

В Android 10 для Galaxy A50 появился One UI 2.0 с его обтекаемым дизайном, новыми жестами, а также патчем безопасности от марта 2020 года.
Android 10 на Galaxy A50

Пока что прошивка видна только пользователям в Южной Корее, но если все пойдет по плану, она вскоре выйдет на другие рынки. Если вы живете где-то еще и получаете обновление, не забудьте поделиться с нами в разделе комментариев ниже.
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