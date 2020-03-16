Новые фото Redmi K30 Pro показывают дизайн камер смартфона

Фото Redmi K30 Pro

Ожидается, что Redmi K30 Pro дебютирует в конце этого месяца, и в последнее время мы наблюдаем рост числа утечек. Устройство, как утверждают, дебютирует с набором микросхем Snapdragon 865, возможностью подключения 5G и безупречным дисплеем. Последняя утечка дает нам несколько живых фотографий задней части телефона, а также подтверждает, что на нем будет установлена всплывающая селфи-камера и разъем для наушников 3,5 мм.K30 Pro показан в предсерийном корпусе, скрывающем дизайн, но мы ясно видим, как установлена четырехмодульная камера на круглой пластине. Предполагается, что основная камера будет иметь тот же 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686 из серии Redmi K30.В дополнение к недавно просочившимся изображениям, Redmi GM Lu Weibing отправился в Weibo, чтобы тизерить «версию с зумом Redmi K30 Pro». Чиновник не решался раскрывать какие-либо подробности о телефоне, но мы можем ожидать, что он будет поставляться с телеобъективом, который отсутствовал на K30 и K30 5G. Согласно предположениям, и главная каера, и телеобъективы на грядущем K30 Pro будут оснащены оптической стабилизацией изображения.