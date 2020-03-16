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iPhone 11 и XR помогли Apple добиться больших успехов в январе и феврале

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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Индия - это один из рынков, на котором Apple постоянно боролась - компания, у которой незначительная доля рынка в течение года. Тем не менее, он, наконец, начал добиваться прогресса, о чем свидетельствуют его продажи в январе и феврале - месяцы, не затронутые вспышкой Коронавируса.

Согласно отчету индийского агентства IANS, Apple продала на 55% больше iPhone в январе и феврале 2020 года по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года.

Поставки осуществлялись главным образом за счет iPhone 11 и iPhone XR - самых дешевых современных iPhone, пока не появится iPhone 9.
В отчете говорится, что поставки iPhone в Индии в 2019 году выросли на 17%, вероятно, также благодаря iPhone 11 и XR.

Производственная кампания Apple «Сделано в Индии» также оказала большое влияние. Компания использует завод Foxconn в Ченнаи для производства телефонов для местного рынка и избежания импортных тарифов.

Еще неизвестно, как продолжающаяся вспышка конорнавируса повлияет на динамику рынка в ближайшие месяцы. Это, безусловно, нарушило цепочку поставок, производство, но пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем по-настоящему понять его влияние.
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