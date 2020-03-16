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HMD Global представила супербюджетный Nokia C2

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MobilZone / Гаджеты
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HMD представила свой последний смартфон начального уровня, получивший название Nokia C2. Он работает под управлением Android 9 Pie Go и работает на чипсете Unisoc.
Nokia C2 имеет четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, что является небольшим обновлением 1,3 ГГц в Nokia C1. Он оснащен всего 1 ГБ оперативной памяти и имеет 16 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения до 64 ГБ microSD), но этого должно быть достаточно для ограниченного использования Android Go. Дисплей IPS с диагональю 5,7 дюйма и разрешением HD + имеет соотношение сторон 18: 9.
На задней панели у нас есть 5-мегапиксельная камера с диафрагмой f / 2.2, а на передней панели - еще один 5-мегапиксельный датчик. Интересно, что у обоих есть светодиодная вспышка, чтобы помочь в темноте.
Батарея емкостью 2800 мАч и может заряжаться от 5 Вт через устаревший порт microUSB.
Черный и голубой цвета

Кроме того, в телефоне есть FM-радиоприемник и 3,5-мм аудиоразъем. C2 поставляется в черном и голубом цветах.


Цены и наличие еще не подтверждены, но, скорее всего, они появятся на рынке в любой момент.
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