Утечка официальных изображений показывает всю линейку Huawei P40

Изображение серии Huawei P40, источник: @evleaks

Вот предстоящая линейка Huawei P40 в одном изображении. В нем представлены все доступные цвета предстоящей флагманской линейки, которая будет состоять из Huawei P40, Huawei P40 Pro и P40 Pro Premium - P40 lite и P40 lite E уже официальные.На первый взгляд устройства на изображении выглядят одинаково, за исключением их размера, но приглядитесь, и вы сможете различить три устройства по островку камеры на задней панели. Huawei P40 оснащен трехместной камерой без увеличения по перископу, Huawei P40 Pro оснащен четырехъядерной камерой с объективом для перископа, а Huawei P40 Pro Premium имеет настройку пента-камеры.Ходят слухи, что в Huawei P40 Pro Premium используется керамика вместо стекла, и похоже, что он будет черного или белого цвета.Huawei P40 и P40 Pro будут поставляться в серебристом, сером, оранжевом (или золотом), черном, синем и Aurora. Мы уверены, что Huawei придумает имена, лучше подходящие для таких промо-акций, как Breathing Crystal.Флагманская серия Huawei P40 будет анонсирована 26 марта с совершенно новыми камерами (новый 50-мегапиксельный RYYB-датчик и улучшенный зум, увеличенные датчики), чипсетом Kirin 990 5G, двойной селфи-камерой, встроенной в дисплей, и, вероятно, 120 Гц OLED-экранами.