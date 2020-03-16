ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Новые фото Redmi K30 Pro показывают дизайн камер смартфона
18:00
iPhone 11 и XR помогли Apple добиться больших успехов в январе и феврале
15:53
HMD Global представила супербюджетный Nokia C2
14:00
Утечка официальных изображений показывает всю линейку Huawei P40
12:00
В сети появилась информация о спецификациях Honor 30S
10:00
Huawei P40 Pro 5G появляется на Geekbench
08:00
Xiaomi Mi CC9 начинает получать MIUI 11 на базе Android 10
21:38
Как украсить смартфон Xiaomi на MIUI 11 до неузнаваемости
20:02
Завораживающая тема для MIUI 11 в стиле Ubuntu, от которой захватывает дух
17:23
Apple совершает самую ужасную ошибку за всю историю
15:58
Huawei выплатит деньги всем владельцам смартфонов из-за ошибки
12:13
Windows 11 работает в два раза быстрее Windows 10
20:30
Apple закрывает свои магазины за пределами Китая из-за COVID-19
18:00
Realme 6 получает свое первое обновление программного обеспечения
16:00
Samsung выпускает обновление Android 10 для еще трех смартфонов
14:00
WWDC Apple впервые будет проходить в онлайн-формате
12:00
Появилась официальная дата анонса OnePlus 8 и 8 Pro
10:00
Xiaomi запустит нечто интересное уже в этом месяце
08:00
Samsung выкатывает обновление для Galaxy S20
20:00
Xiaomi продала рекордное количество смартфонов Redmi Note
18:00
OnePlus 8 Pro замечен в руках Роберта Дауни-младшего
16:00
Появились фотоутечки Samsung Galaxy M11
14:00
OnePlus инвестирует крупную сумму в разработку 5G
12:00
3D ToF-камера появится как минимум в одном iPhone 12
10:00
Realme 6 Pro поступает в продажу сегодня
08:00
Samsung представит One UI 2.1 для старых флагманов Galaxy
21:04
Nubia Red Magic 5G официально анонсирован: характеристики и цены
19:30
Темный режим Google Play теперь доступен каждому
17:34
Компания vivo начала работу над 6G
16:00
Redmi Note 9 Pro официально анонсирован: характеристики и цены
13:44
Samsung Galaxy M30s получает новую версию
12:00
Redmi Note 9 Pro Max анонсирован с гигантским экраном
10:00
Даже OnePlus 5 и OnePlus 5T получают обновление
 Больше новостей
» » Утечка официальных изображений показывает всю линейку Huawei P40
-

Утечка официальных изображений показывает всю линейку Huawei P40

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
324
Вот предстоящая линейка Huawei P40 в одном изображении. В нем представлены все доступные цвета предстоящей флагманской линейки, которая будет состоять из Huawei P40, Huawei P40 Pro и P40 Pro Premium - P40 lite и P40 lite E уже официальные.

На первый взгляд устройства на изображении выглядят одинаково, за исключением их размера, но приглядитесь, и вы сможете различить три устройства по островку камеры на задней панели. Huawei P40 оснащен трехместной камерой без увеличения по перископу, Huawei P40 Pro оснащен четырехъядерной камерой с объективом для перископа, а Huawei P40 Pro Premium имеет настройку пента-камеры.

Ходят слухи, что в Huawei P40 Pro Premium используется керамика вместо стекла, и похоже, что он будет черного или белого цвета.
Изображение серии Huawei P40, источник: @evleaks

Huawei P40 и P40 Pro будут поставляться в серебристом, сером, оранжевом (или золотом), черном, синем и Aurora. Мы уверены, что Huawei придумает имена, лучше подходящие для таких промо-акций, как Breathing Crystal.

Флагманская серия Huawei P40 будет анонсирована 26 марта с совершенно новыми камерами (новый 50-мегапиксельный RYYB-датчик и улучшенный зум, увеличенные датчики), чипсетом Kirin 990 5G, двойной селфи-камерой, встроенной в дисплей, и, вероятно, 120 Гц OLED-экранами.
Prostotech google play Prostotech google play