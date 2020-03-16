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В сети появилась информация о спецификациях Honor 30S

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MobilZone / Гаджеты
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Мы получили эксклюзивную информацию о Honor 30S - первом телефоне в серии. Линия Honor 30 будет представлена в Китае в конце месяца, вот что мы знаем о ее самом скромном члене на данный момент.

Это будет телефон с подключением 5G, благодаря новому чипсету - Kirin 820, первому чипсету 5G от среднего класса от Huawei. Телефон будет поддерживать быструю зарядку 40 Вт, 10 В при 4 А, как вы можете видеть в сертификации 3C.

Мы также получили более привлекательный рендер от того, что просочилось ранее. Это показывает, что у Honor 30S будет четырехмодульная камера - дизайн похож на телефоны V30, но под вспышкой есть дополнительный модуль.
Honor 30S с четырехъядерной камерой и чипсетом Kirin 820 5G

Вы можете почти разглядеть углубление для бокового считывателя отпечатков пальцев слева (точно так же, как у Honor 20S). При внимательном рассмотрении изображения также обнаруживается датчик рядом с четвертой камерой.

Пока нет информации о ценах, но 20S вышел в сентябре прошлого года и начался с 1900 юаней (265 долларов / 240 евро в то время). Обратите внимание, что это была более доступная версия Honor 20, в которой использовался флагман Kirin 980 (20S получил 810). Итак, мы ожидаем увидеть больше от серии Honor 30.
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