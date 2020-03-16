Huawei P40 Pro 5G появляется на Geekbench

Huawei P40 Pro 5G на Geekbench 5

Huawei P40 Pro 5G, который будет анонсирован 26 марта, появился на Geekbench, подтвердив основные технические характеристики.P40 Pro 5G с кодом модели ELS-NX9 будет работать под управлением Android 10 из коробки и иметь 8 ГБ оперативной памяти. Хотя, вероятно, будут и другие варианты оперативной памяти, которые еще не подтверждены.База данных эталонных тестов не раскрывает названия чипсета для P40 Pro 5G, но, похоже, у руля будет стоять Kirin 990 SoC, который поддерживает линейку Mate 30 компании и складной смартфон Mate X, анонсированный в прошлом месяце.Это связано с тем, что синтетическая производительность P40 Pro 5G на Geekbench соответствует показателям Mate 30 Pro, которые набрали 754 и 2847 баллов в одно- и многоядерных тестах тестовой платформы соответственно при настройках по умолчанию.Ожидается, что наряду с P40 Pro 5G компания Huawei представит еще два смартфона - vanilla P40 и Premium Edition. Последний, по слухам, имеет пять камер сзади на прямоугольной пластине.До официального анонса линейки P40 осталось не больше недели, поэтому ожидаем услышать больше об этом устройстве в ближайшие дни.