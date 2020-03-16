Xiaomi Mi CC9 начинает получать MIUI 11 на базе Android 10

В сообщениях пользователей из Китая утверждается, что Xiaomi начала выкатывать MIUI 11 на базе Android 10 на своих телефонах Mi CC9. И это стабильная версия программного обеспечения.
Обновление объемом около 2,3 ГБ имеет встроенные функции Android 10, такие, как темный режим для всей системы, и более детальный контроль над разрешениями приложений. Кроме того, в журнале изменений говорится кое-что об устранении некоторых проблем, которые были у телефона с предыдущей версией ОС, и, конечно же, исправление безопасности от февраля 2020 года также было включено в пакет.
Это намекает на скорое обновление для международной версии телефона - Mi 9 Lite. Поскольку китайское ПЗУ уже поступило на Mi CC9, не пройдёт много времени, когда обновление выйдет на глобальный рынок.
Обновление объемом около 2,3 ГБ имеет встроенные функции Android 10, такие, как темный режим для всей системы, и более детальный контроль над разрешениями приложений. Кроме того, в журнале изменений говорится кое-что об устранении некоторых проблем, которые были у телефона с предыдущей версией ОС, и, конечно же, исправление безопасности от февраля 2020 года также было включено в пакет.
Это намекает на скорое обновление для международной версии телефона - Mi 9 Lite. Поскольку китайское ПЗУ уже поступило на Mi CC9, не пройдёт много времени, когда обновление выйдет на глобальный рынок.