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Завораживающая тема для MIUI 11 в стиле Ubuntu, от которой захватывает дух

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MobilZone
99
На днях известный дизайнер Бруно Кортез порадовал пользователей новой оболочкой для MIUI 11, созданной, как он утверждает, на основе Ubuntu. Тема оригинальная, подкупает своей интуитивной понятностью и отсутствием необходимости в лишних действиях. На экране блокировки всего два элемента — оригинальные часы, где время индицируется цифрами, а секунды положением пика на рамке, и значок, отдаленно напоминающий фирменный логотип Ubuntu. Именно он обозначает поле, к которому необходимо приложить палец для разблокировки смартфона. Понятно, что тема рассчитана на телефоны Xiaomi, оснащенные встроенным в дисплей дактилоскопическим сканером. Что интересно, яркость фона и часов постоянно меняются — то усиливается, то затухает. Экран как бы дышит, и, учитывая оригинальное решение самого фона, выглядит это завораживающе. И да — с локскрина никаких доступов к приложениям, никаких фонариков и прочей ерунды с быстрым доступом. Или выполняем разблокировку и пользуемся полным функционалом MIUI 11, или оставляем гаджет в покое. Впрочем, есть третий вариант — продемонстрировать новую неординарную тему Ubuntu MIUI Theme. Кстати, тема рассчитана на два режима — светлый и темный.

В светлом режиме тема выглядит примерно так:


При переходе в темный режим особых изменений не произошло, если не считать меню звонка и сообщений:


Скачать красивую тему MIUI Ubuntu для смартфона Xiaomi можно, выставив на телефоне регион Индия и перейдя по ссылке. Не забывайте перезагружать аппарат после перехода с темного режима на светлый и наоборот.
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