Завораживающая тема для MIUI 11 в стиле Ubuntu, от которой захватывает дух

На днях известный дизайнер Бруно Кортез порадовал пользователей новой оболочкой для MIUI 11, созданной, как он утверждает, на основе Ubuntu. Тема оригинальная, подкупает своей интуитивной понятностью и отсутствием необходимости в лишних действиях. На экране блокировки всего два элемента — оригинальные часы, где время индицируется цифрами, а секунды положением пика на рамке, и значок, отдаленно напоминающий фирменный логотип Ubuntu. Именно он обозначает поле, к которому необходимо приложить палец для разблокировки смартфона. Понятно, что тема рассчитана на телефоны Xiaomi, оснащенные встроенным в дисплей дактилоскопическим сканером. Что интересно, яркость фона и часов постоянно меняются — то усиливается, то затухает. Экран как бы дышит, и, учитывая оригинальное решение самого фона, выглядит это завораживающе. И да — с локскрина никаких доступов к приложениям, никаких фонариков и прочей ерунды с быстрым доступом. Или выполняем разблокировку и пользуемся полным функционалом MIUI 11, или оставляем гаджет в покое. Впрочем, есть третий вариант — продемонстрировать новую неординарную тему Ubuntu MIUI Theme. Кстати, тема рассчитана на два режима — светлый и темный.
В светлом режиме тема выглядит примерно так:
При переходе в темный режим особых изменений не произошло, если не считать меню звонка и сообщений:
Скачать красивую тему MIUI Ubuntu для смартфона Xiaomi можно, выставив на телефоне регион Индия и перейдя по ссылке. Не забывайте перезагружать аппарат после перехода с темного режима на светлый и наоборот.
В светлом режиме тема выглядит примерно так:
При переходе в темный режим особых изменений не произошло, если не считать меню звонка и сообщений:
Скачать красивую тему MIUI Ubuntu для смартфона Xiaomi можно, выставив на телефоне регион Индия и перейдя по ссылке. Не забывайте перезагружать аппарат после перехода с темного режима на светлый и наоборот.